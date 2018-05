Gué Pequeno racconta i suoi eccessi | escort e notti fino all’alba

Guè Pequeno : "Il rap è come il rock. Se è troppo di moda piace solo ai bambini" : Di certo Gué Pequeno parla chiaro. Nelle sue canzoni , è stato l'italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, . E anche nei libri , la sua autobiografia Guérriero, edita da Rizzoli, è arrivato al primo ...

Nero Bali : Elodie - Michele Bravi e Guè Pequeno in versione tropical : ROMA – Elodie torna sulla scena musicale con Nero Bali. Il singolo, che anticipa il nuovo album di inediti della cantante, vede la partecipazione di Michele Bravi e il rapper Guè Pequeno. “Ho scelto di cantare Nero Bali con Michele perché tra noi c’è sintonia e stima reciproca” – ha raccontato Elodie – “Gué, invece, è […] L'articolo Nero Bali: Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno in versione tropical proviene da NewsGo.

Elodie è tornata : è uscito il singolo “Nero Bali” con Michele Bravi e Gué Pequeno : Il trio delle meraviglie The post Elodie è tornata: è uscito il singolo “Nero Bali” con Michele Bravi e Gué Pequeno appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno - il nuovo singolo pronto a dominare l’estate : Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano arriva a più di un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Tutta colpa mia, con cui Elodie si è classificata ottava nella serata finale. Nero Bali è il singolo che anticipa un nuovo progetto discografico, probabilmente in uscita verso ...

Nero Bali - Elodie - Michele Bravi e Gué Pequeno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno, Nero Bali: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno è Nero Bali: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Come riportato da All Music Italia, Elodie ha commentato così la collaborazione con Michele e Gué: “Ho scelto […]

Elodie : in arrivo il nuovo singolo “Nero Bali” feat. Gué Pequeno e Michele Bravi : BOOM! The post Elodie: in arrivo il nuovo singolo “Nero Bali” feat. Gué Pequeno e Michele Bravi appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo Nero Bali di Elodie - il nuovo singolo in collaborazione con Michele Bravi e Guè Pequeno : Nero Bali di Elodie è il nuovo singolo in arrivo su tutte le piattaforme digitali streaming e download il prossimo 18 maggio. Si tratta di una collaborazione doppia: Nero Bali di Elodie è un featuring con l'amico e collega Michele Bravi e il rapper Guè Pequeno. Attraverso i social, la cantante ha svelato alcuni dettagli del brano e la copertina del singolo, che mostra il corpo di una donna ricoperto di fiori colorati. Michele Bravi, ...

GUÈ PEQUENO - ESCE "GUERRIERO"/ “La musica di J-Ax e Fedez non è cool” : Guè PEQUENO è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:53:00 GMT)

J-Ax e Fedez - “Italiana”/ Esce il video ufficiale del tormentone dell’estate - Guè Pequeno : “Non sono cool!” : J-Ax e Fedez, “Italiana”, Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 è già servito prima dell’addio con il concerto del primo giugno a San Siro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:12:00 GMT)

Guè Pequeno / “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali : Guè Pequeno è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:54:00 GMT)

Gué Pequeno parla di Fedez - Sfera Ebbasta - Ghali - J Ax e Dark Polo Gang : Domani uscirà 'Guérriero', l'attesissimo libro di Gué Pequeno pubblicato da Rizzoli. In questi giorni il Golden Boy del rap game made in Italy sta quindi concedendo dichiarazioni ed anticipazioni sul contenuto del libro – seguendo i più canonici meccanismi promozionali – agli organi di stampa. In una intervista diffusa oggi, il rapper milanese, attualmente residente in Svizzera, ha avuto anche modo di esprimere giudizi su molti dei suoi colleghi ...

Gue Pequeno si confessa in un libro : "Sono l'unico vero - gli altri fingono" : ' Sono rimasto Cosimo , Fini, il cognome, ndr, quando il 90 per cento dei rapper è falso. Si fingono gangster o inventano un' adolescenza difficile ma se finiscono in quegli ambienti prendono schiaffi.

Gué Pequeno contro tutti : «Fedez e J-Ax? Non sono cool. Ghali e Sfera? Pupazzi per Instagram» : Qualcuno, leggendo della sua partecipazione a La Finale di Fedez e J-Ax a San Siro, il dubbio se l’era posto, che tutte le rivalità e i battibecchi sui social fossero davvero morti e sepolti? «Mi hanno invitato al loro concerto e ci sarò. Anche se il giudizio sulla loro musica non cambia: non è cool». Lo racconta Gué Pequeno al Corriere della sera spiegando come, ciononostante, i rapporti con i colleghi siano buoni. «Con Ax non ho mai ...

Montegiorgio. Un 2 giugno da capitale del rap : Gué Pequeno tra le star di "Rap Pubblic Day" all'ippodromo San Paolo : A inizio 2018 Pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, No comment che, pur conservando un'impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di ...