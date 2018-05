Gruppi social per le mamme | occhio a non abusarne

dilei

: “L’Alveare che dice sì!”, il social network dei gruppi d’acquisto 2.0 arriva a Malnate - varesenews : “L’Alveare che dice sì!”, il social network dei gruppi d’acquisto 2.0 arriva a Malnate - Moro1977Ale : Il riconoscimento facciale non è uguale per tutti, potrebbe escludere alcuni gruppi etnici #social #business - MaxPro1973 : @matteosalvinimi @luigidimaio @GiorgiaMeloni per un attimo non fate campagna elettorale non usate social, parlate c… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Negli ultimi anni iFacebook e Whatsapp sull’argomento “maternità istruzioni per l’uso” proliferano a vista d’e futurehanno finalmente trovato un luogo virtuale in cui scambiarsi informazioni e restare aggiornate su argomenti importanti come la gravidanza, le vaccinazioni e la gestione dei primi mesi del bambino. Il fatto di condividere le esperienze suisignifica sentirsi meno sole e mettere in comune problemi anche intimi: dalle nausee, alle perdite nel primo trimestre di gravidanza fino al dolore che fanno i capezzoli nella fase dell’allattamento. Certo l’importante è sempre fare la tara di quanto viene espresso su queste piazze virtuali. Non sempre si tratta di pareri autorevoli, ma soltanto “punti di vista”. Chi crea tali? Spesso si tratta disui 30/35 anni che, reduci da una o più ...