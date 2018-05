Grey' s Anatomy | Stefania Spampinato ospite di Fiorello Le rivelazioni e i progetti di

Stefania Spampinato lascia Grey’s Anatomy - torna in Italia col marito Tony Testa e nell’intervista a Fiorello canta Giorgia (audio) : Ormai è chiaro che Stefania Spampinato lascia Grey's Anatomy dopo il finale della quattordicesima stagione che l'ha vista dire addio ad Arizona, ormai in partenza per New York. L'attrice catanese, entrata nel cast del medical drama di ABC all'inizio dell'ultima stagione, è tornata in Italia dopo aver concluso la sua avventura sul set e si è sposata con il coreografo Tony Testa. Ospite del programma di Fiorello su Radio Deejay Il Rosario ...

Foto e video di Ellen Pompeo a Firenze - lo scippo non rovina la vacanza dell’attrice di Grey’s Anatomy in Italia : Prosegue all'insegna della spensieratezza la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze: la protagonista di Grey's Anatomy è ancora in città con la sua famiglia per godersi qualche giorno di relax durante la pausa dal set, che ha chiuso i battenti poche settimane fa con le riprese del finale della quattordicesima stagione trasmesso da ABC il 17 maggio. Salutati i compagni di set, su tutti le colleghe Sarah Drew e Jessica Capshaw che non torneranno per ...

Scott Speedman in Grey’s Anatomy 15 come nuovo amore di Meredith dopo l’addio a Baz in Animal Kingdom 3? : Si apre un'autostrada per l'arrivo di Scott Speedman in Grey's Anatomy 15: l'attore ha concluso ufficialmente la sua partecipazione ad Animal Kingdom nei panni di Baz con la première della terza stagione, che ha debuttato martedì 29 maggio negli Stati Uniti. L'enorme cliffhanger con cui si era conclusa la seconda è stato subito risolto col primo episodio della terza stagione del dramma targato TNT: vittima di un colpo d'arma da fuoco, avendo ...

In Grey’s Anatomy 14 su Fox Life il Grey Sloan nell’occhio del ciclone Avery : anticipazioni 28 maggio e 4 giugno : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su Fox Life: anche questa sera, lunedì 28 maggio, sarà trasmesso sul canale 114 di Sky un episodio inedito del medical drama creato da Shonda Rhimes. Ad andare in onda questa sera sarà l'episodio 14x21 intitolato "Bad Reputation" e proposto in italiano con la traduzione letterale di "Una brutta reputazione". Dopo la scoperta, la scorsa settimana, del passato da molestatore seriale di Harper ...

Grey'S ANATOMY 14/ Anticipazioni 28 maggio 2018 : Alex e Jo fanno marcia indietro sul matrimonio? : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 28 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Il ritorno di Olive minaccia le future nozze di Alex e Jo. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:58:00 GMT)

Ellen Pompeo derubata a Firenze - disavventura in vacanza per l’attrice di Grey’s Anatomy : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T11:06:43+00:00 ROMA – Si è vista rovinare la vacanza italiana a Firenze “sotto i suoi occhi” Ellen Pompeo. l’attrice di Grey’s Anatomy è borseggiata nel pomeriggio di venerdì, mentre stava pranzando a Piazza della Signoria con la sua famiglia. Ellen è arrivata in Italia qualche giorno fa, come testimoniano le foto […] L'articolo Ellen Pompeo derubata a Firenze, disavventura in vacanza per l’attrice di ...

Grey’s Anatomy : che fine hanno fatto gli ex protagonisti? : Cosa fanno gli attori che hanno lasciato Grey’s Anatomy? Scopri quello che è successo agli ex protagonisti del medical drama firmato Shondaland. Grey’s Anatomy: Patrick Dempsey e Sandra Oh Cominciamo a vedere dove sono finiti Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e Sandra Oh (Cristina Yang), usciti dal cast del medical drama di Shonda Rimes rispettivamente nel 2015 e nel 2014. Entrambi tornano in TV in due ...

Ellen Pompeo a Firenze - la Meredith di Grey’s Anatomy in vacanza in Italia con la famiglia (foto) : L'avvistamento di Ellen Pompeo a Firenze e lo scatto di piazza del Duomo postato su Instagram dalla stessa attrice confermano la sua presenza in Toscana. Approdata nel Regno Unito all'inizio di questa settimana, Ellen Pompeo è arrivata a Firenze per una vacanza all'insegna dell'arte e della cultura durante la pausa primaverile/estiva dal set di Grey's Anatomy, di cui ha terminato le riprese lo scorso mese. La Meredith di Grey's Anatomy si ...

Sandra Oh - il potere di Grey’s Anatomy e l’amore per Killing Eve : “Dopo Cristina Yang potevo dire no” (video) : A quattro anni dall'addio al suo ruolo più importante in carriera, Sandra Oh è tornata in tv con l'acclamato thriller Killing Eve, che è stato accolto col plauso della critica e l'interesse del pubblico, affermandosi come uno dei titoli migliori della seconda parte di questa stagione tv. Prima di diventare protagonista della nuova serie di BBC America, la Oh ha aspettato per diversi anni accontentandosi di lavorare poco e per piccoli ruoli, ...

Sara Ramirez e Scott Speedman tornano in Grey’s Anatomy 15? Primi rumors sulla nuova stagione : Dopo il finale della quattordicesima stagione con doppio matrimonio e gravidanza a sorpresa, Grey's Anatomy 15 debutterà a settembre su ABC senza due volti storici come quelli di Sarah Drew e Jessica Capshaw ma col ritorno di Kim Raver, interprete di Teddy Altman, che rientra nel cast come personaggio regolare. Il matrimonio di April e Matthew e la gravidanza di Teddy tornata a Seattle sono state le vere sorprese del finale di stagione. Se la ...