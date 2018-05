Grecia | nuovo sciopero contro l’austerità | chiusi uffici pubblici e scuole | fermi i

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018)nuovamente inle nuove misure di austerità previste dopo che, in estate, si concluderà il terzo e ultimo piano di salvataggio di Atene con l’uscita dal memorandum sottoscritto nell’agosto 2015. Sono, illori di volo hanno incrociato le braccia per tre ore causando la riprogrammazione o l’annullamento di decine di voli e annullamenti, diversi treni sono stati cancellati e molti traghetti sono rimasti nei porti nel Mar Egeo e nel Mar Ionio, mentre i medici degli ospedali intervengono solo per le emergenze. Stop anche ai notiziari radio e Tv. “Stiamo protestandol’austerity, l’alta tassazione e la disoccupazione“, hanno dichiarato i rappresentanti delle sigle Gsee e Adedy, secondo cui dal 2010 i greci hanno perso oltre un quarto del loro reddito a causa della crisi finanziaria. Circa ...