Grande Fratello | vogliono incastrare Simone Coccia | ' Foto a luci rosse'

Mariana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

Il caso droga al Grande Fratello - occhiolino 'sospetto' in diretta e lite della D'Urso con Aida : FUNWEEK.IT - Che non si dica che Barbara D'Urso ami le conduzioni tranquille e pacate perché l'ultima puntata del GF è stata davvero movimentata, soprattutto quando è...

Analisi Auditel : La serata di martedì 29 maggio 2018 fra il Grande Fratello e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 scorre poco sotto la soglia del 10%, con quella rossa del Tg2 che poi questa soglia la supera. Nell'access time al comando la curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con la curva di Striscia la ...

“Falsi - buffoni”. Tutti contro il Grande Fratello per un dettaglio sospetto : Cosa mancava a questa edizione del Grande Fratello 15 per aggiungere ulteriore pepe a un reality già minato da mille polemiche e che ha visto nel corso delle varie puntate diversi concorrenti lasciare la casa più spiata d’Italia a causa di squalifiche per comportamenti poco corretti? Non chiedetelo a Barbara D’Urso, che si è trovata nel corso dell’ultima puntata a fare i conti con il “caso droga”, ormai forse ...

Grande Fratello 15 - chi vincerà? Cambiano le quote dei bookmakers : La quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso volge al termine ed i concorrenti rimasti in casa, dopo un percorso abbastanza turbolento, sembrano aver trovato il giusto equilibrio per affrontare al meglio l'ultima settimana all'interno della Casa. Intanto la produzione del reality show sta svolgendo gli ultimi preparativi in vista della finalissima che andrà in onda in prime time su Canale 5 lunedì 4 giugno. Cresce ...

Droga al Grande Fratello - il gesto sospetto durante la puntata : Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più seguito di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero gossip trash. Circola Droga al Grande Fratello? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso chiede a Danilo della droga nella casa e Patrizia fa l'occhiolino : Anche la penultima puntata del Grande Fratello 15 è stata 'condizionata' dal caso della droga che, secondo quanto aveva rivelato Striscia la notizia' sarebbe stata portata nella casa più sorvegliata d'...

Grande Fratello : Matteo - Alessia - Lucia e Simone in finale. Danilo e Filippo eliminati. Televoto aperto tra Veronica e Alberto : Matteo, Alessia, Filippo e Simone sono i quattro concorrenti che lunedì 4 giugno si giocheranno la finale del Grande Fratello. Per Veronica e Alberto, Barbara D'urso ha aperto, nella...

Grande Fratello vince la gara degli ascolti - ma il vero boom è di Floris con Di Martedì : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti. La semifinale andata in onda Martedì sera però non ha stravinto, ma anzi ha perso punti rispetto alle puntate precedenti. Il reality di Barbara d'Urso è ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 30 maggio : cronaca - Grande Fratello e...Valeria Graci/Carmelita : Ancora una volta Barbara D'Urso è pronta a prendere in mano le redini di Pomeriggio 5 a pochi giorni dal week end, quali saranno i temi e gli ospiti del 30 maggio?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:51:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : eliminati Filippo e Danilo - finalisti/ Diretta : Barbara D'Urso chiarisce il "coca-gate" : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:26:00 GMT)