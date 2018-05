Grande Fratello | diretta semifinale | Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica

Grande Fratello 2018 - Eliminati Danilo Aquino e Filippo / Diretta : Matteo è il secondo finalista : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:26:00 GMT)

Finalisti Grande Fratello 2018 / Chi sono? Alberto - Matteo e Filippo al televoto per un posto in finale : Quali saranno i Finalisti di questa edizione del Grande Fratello? Pronostici e anticipazioni: Aberto Mezzetti, Danilo, Matteo e Alessia i più amati dal pubblico?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:10:00 GMT)

BARBARA D'URSO - COCA-GATE AL Grande Fratello 2018/ Danilo Aquino in studio spiega la frase incriminata : BARBARA D'URSO, quali saranno i colpi di scena stasera? La conduttrice ha chiuso Domenica Live e ora si appresta ad arrivare alla fine del reality show di Canale 5. (GRANDE FRATELLO 2018)(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:06:00 GMT)

Elena Morali e Floriana smascherano Simona Coccia al Grande Fratello : Simone attaccato da Elena Morali: “Un uomo innamorato non scrive a tante donne” Elena Morali e Floriana Secondi hanno deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Simone Coccia dopo tutta la bufera che si era alzata a causa delle loro dichiarazioni. Barbara d’Urso ha mostrato prima di tutto al concorrente del reality alcuni titoli di articoli che erano usciti questa settimana sulle due donne, e ha poi ...

FABIANA BRITTO/ La showgirl pronta ad entrare nuovamente nella casa per... (Grande Fratello 2018) : FABIANA BRITTO al Grande Fratello 2018, e quella doccia hot con Alessia Prete. Matteo Gentili a "distanza di sicurezza" per evitare di alimentare altre polemiche?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:55:00 GMT)

ELENA MORALI CONTRO SIMONE COCCIA /Scontro al Grande Fratello 2018 : "Tu non sai cosa vuol dire amore" : ELENA MORALI CONTRO SIMONE COCCIA al Grande Fratello 2018. La showgirl lo ha accusato in un'intervista rilasciata a Vero "Mi ha fatto delle avances". InCONTRO nella Casa(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:50:00 GMT)

FLORIANA SECONDI/ “Ci siamo fatti un tatuaggio uguale. Mi mandavi foto hard” (Grande Fratello 2018) : FLORIANA SECONDI racconta a Domenica Live di aver aiutato molto economicamente Simone Coccia. Accusa però il gieffino di essere un bugiardo e di averle inviato numerose foto hard.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 – Settima puntata di martedì 29 maggio 2018 – La semifinale. : Semifinale di Grande Fratello e della sua quindicesima edizione che ha visto il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Dopo tre anni di assenza la formula pura del reality è tornata in onda un po’ come prova, per vedere se il pubblico potesse ancora essere interessato a seguire le […] L'articolo Grande Fratello 15 – Settima puntata di martedì 29 maggio 2018 – La semifinale. sembra essere il ...

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo eliminato. Matteo - Filippo e Alberto al ... : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. SIMONE COCCIA Ci sono due donne, Elena Morali e Floriana Secondi, che ...

MATTEO GENTILI/ Al televoto per la prima volta : secondo finalista o eliminato? (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI, frenata con Alessia Prete dopo l'ingresso in casa della madre della ragazza e futura suocera? Sicuramente le sue parole hanno turbato la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:25:00 GMT)

Diretta semifinale Grande Fratello 15 - eliminato : Alberto piange Video : Questa sera va in onda la semifinale del Grande Fratello 15. Tra pochissime ore scopriremo chi sara' eliminato e chi, invece, approdera' alla finalissima della prossima settimana. Ci saranno tantissime sorprese. Barbara D'Urso ha rivelato che questa sera ci sara' una sorpresa per Veronica da parte di suo padre Bobby Solo. Nella casa più spiata d'Italia tornera' un vecchio concorrente: Angelo Sanzio. Per ora l'unico finalista è Simone Coccia che, ...

Simone Coccia Colaiuta/ Perchè Floriana Secondi ed Elena Morali in casa contro di lui? (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:19:00 GMT)

MARIKA PRETE - LA SORELLA DI ALESSIA COMPIE 20 ANNI/ Le sorelle si abbracciano (Grande Fratello 2018) : MARIKA PRETE, la SORELLA di ALESSIA, la concorrente del Grande Fratello 2018, COMPIE oggi 20 ANNI: auguri in diretta durante la semifinale dal cognato Matteo Gentili?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:18:00 GMT)