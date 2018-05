Grande Fratello | Barbara D' Urso confermata da Mediaset | spunta un agguato proprio alla

Grande Fratello - il Ken umano umilia Coccia : 'Faccia di m*** - quando mi...'. Bomba gay - la D'Urso blocca tutto : Regolamento di conti tra Angelo Sanzio e Simone Coccia Colaiuta al Grande Fratello . Sconcerto in diretta davanti a Barbara D'Urso quando il Ken umano di Civitavecchia, in studio perché già eliminato, ...

Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello / L'errore grammaticale fa il giro del web - meme virale! : Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello, L'errore grammaticale fa il giro del web e le meme diventano virali. Vedremo se la conduttrice deciderà di rispondere con la sua solita ironia.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:32:00 GMT)

Guardare il Grande Fratello e capire che il vero reality trash è quello con Di Maio e Salvini : Questa crisi di governo sembra sceneggiata da Barbara D’Urso. Pensateci: lo spread che sale minaccioso; l’eurocrate Oettinger che rilascia interviste in cui dice e non dice che i mercati danno segnali agli italiani su come votare (alludendo al fatto che se fossimo prudenti dovremmo coglierli); Salvi

Grande Fratello 2018 - penultima puntata : Bobby Solo canta per la figlia Veronica! : La settima puntata del Grande Fratello è ricca di colpi di scena. Quattro i finalisti, Simone, Matteo, Alessia e Lucia, mentre Alberto e Veronica vanno al televoto per il posto di quinto finalista. Una doppia eliminazione manda fuori Danilo e Filippo. Protagonisti della serata i sentimenti: Alberto commuove tutti parlando del padre scomparso quando era ancora bambino, Veronica ascolta la canzone che Bobby Solo ha composto per lei. Ecco i ...

Grande Fratello chi sarà il vincitore : Alberto in testa - Simone perde punti : Grande Fratello: Alberto Mezzetti conquista tutti, ma deve fare i conti con altri due concorrenti Il vincitore del Grande Fratello potrebbe essere Alberto Mezzetti. C’è chi a Mattino 5 è pronto a scommettere su questa vittoria. Il percorso portato avanti dal Tarzan di Viterbo è stato apprezzato dal pubblico di Canale 5. Nel corso della […] L'articolo Grande Fratello chi sarà il vincitore: Alberto in testa, Simone perde punti proviene ...

Il Grande Fratello vince col fiatone - boom di 'Di Martedì' : La semifinale del Grande Fratello vince di un soffio sul film tv 'Il fulgore di Dony'. Il reality show di Barbara d'Urso ha interessato 3.416.000 telespettatori per il 20,99% di share, mentre il film ...

Grande Fratello 2018 - Angelo contro Simone Coccia : “Con quella faccia di m**** non dovresti salutarmi. Parliamo di quando mi toccavi il c***?” : Terminate tutte le cartucce più appetibili in fatto di polemiche, compresi conteziosi aperti e scontri accesi, il Grande Fratello 15 torna agli standard di noia della gestione Marcuzzi. La semifinale del reality condotto da Barbara d’Urso è stata un susseguirsi di sorprese inutili e poco coinvolgenti. La mamma di Alberto che dice “i veri uomini non piangono” (bentornati nel Medioevo), la sorella di Filippo e anche quella di Alessia: un ...

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%). La7 terza rete nelle 24 h (8.8%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share (il regalo di Bobby Solo per la figlia – quello che è successo minuto per minuto – lo scandalo droga – i finalisti). Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ...

Ascolti tv 29 maggio 2018 : Grande Fratello 15 al 21% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: la semifinale seguita da 3,4 milioni di spettatori Grande Fratello 2018 si prepara alla finalissima ma gli ultimi Ascolti tv rischiano di non entusiasmare. Martedì 29 maggio, in prima serata su Canale5, a seguire la semifinale del reality show sono stati in media 3 milioni 412 mila telespettatori, pari al 21% di share. […] L'articolo Ascolti tv 29 maggio 2018: Grande Fratello 15 al 21% di share proviene da ...

Grande Fratello 15 - ancora tensioni : Angelo insulta Simone Coccia : Per la cronaca Simone, Matteo, Alessia e Lucia vanno in finale, che è stata anticipata il 4 giugno. Alberto e Veronica, sono in nomination per tutta la settimana per aggiudicarsi l'ultimo posto in ...

Droga al Grande Fratello - Barbara D'Urso legge un comunicato ufficiale : di Ida Di Grazia Barbara D'Urso risponde una volta per tutte alle accuse di Striscia la Notizia durante la diretta della semifinale del Grande Fratello sul caso Droga all'interno della casa. Angelo ...

Danilo Aquino/ Difeso a Mattino 5 : "la frase su Lucia Bramieri strumentalizzata" (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino Difeso a Mattino Cinque: la battuta infelice su Lucia Bramieri è stata usata per alzare un polverone? Le ultime news (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:35:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ha interessato 1.070.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha intrattenuto 1.326.000 ...

Ascolti tv ieri - Il fulgore di Dony vs Grande Fratello 15 | Dati Auditel 29 maggio 2018 : Il film intitolato Il fulgore di Dony o la semifinale del Grande Fratello 15? Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 29 maggio 2018? La puntata del reality di Canale 5 è stata ricca di forti emozioni. Nella casa più spiata d’Italia sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per confrontarsi con Simone Coccia. Veronica, invece, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal padre Bobby Solo. Barbara d’Urso ha ...