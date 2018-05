GRANDE FRATELLO 2018 | ELIMINATI FILIPPO E DANILO | FINALISTI Diretta | Alberto e Veronica

I finalisti del GRANDE FRATELLO 2018 : GF15 - Lucia, Veronica e Alessia Sono sei i concorrenti ammessi alla puntata finale del Grande Fratello 2018, che andrà in onda lunedì 4 giugno. Ufficialmente i finalisti finora sono soltanto quattro, mentre in due dovranno guadagnarsi il posto sopravvivendo alla nomination dell’ultima settimana. Già in finale Simone Coccia, risultato vincitore del televoto della scorsa puntata (qui per saperne di più) e Matteo Gentili. L’ex ...

Coreografia "Danzando" al GRANDE FRATELLO 2018 / Malgioglio si esibisce coi ragazzi - la D'Urso lo "smaschera" : Al Grande Fratello 2018, i ragazzi rimasti in gara si esibiscono con Fabiana Britto e Cristiano Malgioglio sulle note di "Danzando". Barbara D'Urso smaschera la gaffe(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 01:12:00 GMT)

Droga al GRANDE FRATELLO : i risultati della perizia – Video : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non ci sta e mette a tacere fermamente ogni sospetto sul consumo di Droga nella casa del Grande Fratello 2018. Nel corso della semifinale (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha letto un comunicato ufficiale volto a fugare i dubbi sollevati da Striscia La Notizia. L’episodio incriminato risale alla prima notte nella casa di Aida Nizar (all’inizio della seconda settimana del ...

Canale 5 chiude in anticipo il GRANDE Fratello : Canale 5 ha cambiato il palinsesto in relazione alla finale del Grande Fratello 2018. La prossima settimana il reality condotto

Droga al GRANDE FRATELLO - il responso del perito : la d’Urso litiga con Aida : Droga al Grande Fratello, il comunicato della produzione: Barbara d’Urso e Aida Nizar litigano Durante la semifinale del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha dato finalmente una risposta definitiva sul caso Droga nato a seguito di una dichiarazione di Patrizia Bonetti portata a galla da Striscia la notizia. Nel corso della puntata la conduttrice ha letto un comunicato […] L'articolo Droga al Grande Fratello, il responso del ...

GRANDE FRATELLO - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo e Filippo eliminati. Matteo secondo finalista : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. TELEVOTO CHIUSO Il pubblico ha deciso che...

Elena Morali e Floriana smascherano Simona Coccia al GRANDE Fratello : Simone attaccato da Elena Morali: “Un uomo innamorato non scrive a tante donne” Elena Morali e Floriana Secondi hanno deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Simone Coccia dopo tutta la bufera che si era alzata a causa delle loro dichiarazioni. Barbara d’Urso ha mostrato prima di tutto al concorrente del reality alcuni titoli di articoli che erano usciti questa settimana sulle due donne, e ha poi ...

