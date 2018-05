Grande Fratello 15 | Veronica Satti | Bobby Solo ha scritto una canzone per lei

I finalisti del Grande Fratello 2018 : GF15 - Lucia, Veronica e Alessia Sono sei i concorrenti ammessi alla puntata finale del Grande Fratello 2018, che andrà in onda lunedì 4 giugno. Ufficialmente i finalisti finora sono soltanto quattro, mentre in due dovranno guadagnarsi il posto sopravvivendo alla nomination dell’ultima settimana. Già in finale Simone Coccia, risultato vincitore del televoto della scorsa puntata (qui per saperne di più) e Matteo Gentili. L’ex ...