Grande Fratello 15 | Puntata 30 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16 10

Grande Fratello : Matteo e Alessia favoriti per la vittoria finale : i dettagli Video : Tu non mi dovresti giudicare con quella faccia di me..a che ti ritrovi. La rabbia di Angelo Sanzio nei confronti di Simone Coccia è esplosa durante la diretta della semi finale del Grande Fratello [ Video ]. Simone ti facevo una persona diversa, goditi la vittoria fin che puoi. Il Ken italiano non ha gradito alcuni giudizi espressi dal fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Sei stato l'unico a giudicare il bacio a stampo con Filippo. Ti sei ...

I finalisti del Grande Fratello 2018 non convincono : i call center hanno ribaltato i risultati? : Si allunga l'ombra dei call center "truccati" sui finalisti del Grande Fratello 2018 e non solo per via dei bookmakers che davano per certa l'eliminazione di Lucia Orlando ieri sera ma anche per i commenti numerosi arrivati sui social. Dopo l'annuncio che proprio Simone Coccia fosse uno dei finalisti del Grande Fratello 2018, i nomi che si sono aggiunti alla lista ieri sera hanno creato non poco scalpore. Già in passato si è parlato di "call ...