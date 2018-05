Grande Fratello 15 | ancora tensioni | Angelo insulta Simone Coccia

Ascolti tv 29 maggio 2018 : Grande Fratello 15 al 21% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: la semifinale seguita da 3,4 milioni di spettatori Grande Fratello 2018 si prepara alla finalissima ma gli ultimi Ascolti tv rischiano di non entusiasmare. Martedì 29 maggio, in prima serata su Canale5, a seguire la semifinale del reality show sono stati in media 3 milioni 412 mila telespettatori, pari al 21% di share. […] L'articolo Ascolti tv 29 maggio 2018: Grande Fratello 15 al 21% di share proviene da ...

Droga al Grande Fratello - Barbara D'Urso legge un comunicato ufficiale : di Ida Di Grazia Barbara D'Urso risponde una volta per tutte alle accuse di Striscia la Notizia durante la diretta della semifinale del Grande Fratello sul caso Droga all'interno della casa. Angelo ...

Danilo Aquino/ Difeso a Mattino 5 : "la frase su Lucia Bramieri strumentalizzata" (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino Difeso a Mattino Cinque: la battuta infelice su Lucia Bramieri è stata usata per alzare un polverone? Le ultime news (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:35:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ha interessato 1.070.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha intrattenuto 1.326.000 ...

Ascolti tv ieri - Il fulgore di Dony vs Grande Fratello 15 | Dati Auditel 29 maggio 2018 : Il film intitolato Il fulgore di Dony o la semifinale del Grande Fratello 15? Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 29 maggio 2018? La puntata del reality di Canale 5 è stata ricca di forti emozioni. Nella casa più spiata d’Italia sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per confrontarsi con Simone Coccia. Veronica, invece, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal padre Bobby Solo. Barbara d’Urso ha ...

“Faccia di me**a!”. Grande Fratello choc : irruzione sul palco e parolacce in diretta. Barbara D’Urso va su tutte le furie ed è caos totale : Per il Grande Fratello è arrivato il momento della semifinale e tante sono state le sorprese nella Casa e in studio, dove Barbara D’Urso ha proclamato i finalisti della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Il primo è stato Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata del Partito democratico è in finale già dallo scorso serale e questa settimana si è goduto il ‘vantaggio’ sugli altri. Gli altri ...

VERONICA SATTI/ La canzone scritta da Bobby Solo quando lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby solo ha letto un messaggio del padre e ascoltato una canzone scritta quando lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:50:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 30 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 30 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 ...

Grande Fratello 2018 : i finalisti - l'uscita di Danilo e Filippo e la canzone di Bobby Solo per la figlia. La settima puntata : La puntata dei quattro finalisti Simone, Matteo, Alessia e Lucia che poi si chiude con il televoto che lunedì prossimo deciderà chi tra Alberto e Veronica sarà il quinto finalista. Ma soprattutto la ...

Grande Fratello : Matteo e Alessia favoriti per la vittoria finale : i dettagli Video : Tu non mi dovresti giudicare con quella faccia di me..a che ti ritrovi. La rabbia di Angelo Sanzio nei confronti di Simone Coccia è esplosa durante la diretta della semifinale del Grande Fratello [Video]. Simone ti facevo una persona diversa, goditi la vittoria fin che puoi. Il Ken italiano non ha gradito alcuni giudizi espressi dal fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Sei stato l'unico a giudicare il bacio a stampo con Filippo. Ti sei ...

I finalisti del Grande Fratello 2018 non convincono : i call center hanno ribaltato i risultati? : Si allunga l'ombra dei call center "truccati" sui finalisti del Grande Fratello 2018 e non solo per via dei bookmakers che davano per certa l'eliminazione di Lucia Orlando ieri sera ma anche per i commenti numerosi arrivati sui social. Dopo l'annuncio che proprio Simone Coccia fosse uno dei finalisti del Grande Fratello 2018, i nomi che si sono aggiunti alla lista ieri sera hanno creato non poco scalpore. Già in passato si è parlato di "call ...

Grande Fratello 2018 - ELIMINATI E FINALISTI / I momenti top della semifinale - Veronica o Alberto in finale? : La penultima puntata del GRANDE FRATELLO 2018 ha decretato una doppia eliminazione, quattro finalista ed una nuova nomination. Ecco il resoconto della puntata.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Veronica Satti : Bobby Solo ha scritto una canzone per lei : Bobby Solo e la figlia Veronica Satti hanno sancito definitivamente la loro pace durante la puntata del Grande Fratello 15, andata in onda, martedì 29 maggio 2018, su Canale 5.Il cantante e la concorrente della quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso si incontreranno lontano dalle telecamere. Bobby Solo, però, ha rassicurato ulteriormente la figlia con una serie di gesti e sorprese che la 27enne genovese ha ...

Grande Fratello 15 semifinale : chi è stato eliminato e chi sono i finalisti : Grande Fratello 15 cosa è successo nell’ultima puntata? Eliminati e finalisti della semifinale La semifinale del Grande Fratello 15, condotta come sempre da Barbara d’Urso, è stata ricca di televoti e colpi di scena. Chi sono gli eliminati della puntata? Danilo Aquino e Filippo Contri. Il primo è uscito sconfitto dal televoto settimanale: a volere […] L'articolo Grande Fratello 15 semifinale: chi è stato eliminato e chi sono i ...