Gran Turismo Sport | Arriva la 24 Ore di Le Mans

Granelli - FdI - : ''Urgente una nuova politica del turismo per lo sviluppo di Viterbo'' : ... VITERBO - ''Per storia, arte, collocazione geografica, ricchezza delle tradizioni, Viterbo ha tutte le potenzialità che le consentirebbero di sviluppare enormemente la propria economia offrendo ...

Kazunori Yamauchi : c'è ancora del lavoro da fare per migliorare Gran Turismo : Sony Interactive Entertainment ha ospitato le finali per la Nations Cup del primo Gran Turismo Sport World Tour e, in questa occasione, il produttore Kazunori Yamauchi, presente all'evento, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, riportate da Dualshockers, che fanno ben sperare i fan della famosa serie automobilistica:"Lavorando su Gran Turismo nel corso degli anni, ho sempre pensato che, senza Grandi giocatori, non sarebbe mai stato ...

La serie di Gran Turismo supera quota 80 - 4 milioni di copie vendute : Stando a quanto riportato su ResetEra, Sony ha annunciato che la serie di Gran Turismo ha raggiunto un importante traguardo, vendendo oltre 80,4 milioni di copie complessivamente.Sony Interactive Entertainment ha svelato il dato aggiornato all'8 maggio 2018 e si aspetta un'ulteriore crescita nelle vendite dopo l'annuncio del FIA Gran Turismo Championships, in collaborazione con la FIA. Il creatore del franchise di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi ...

Gran Turismo 7 avvistato in un GameStop e c'è anche una finestra di lancio : Con Gran Turismo Sport che continua ad essere aggiornato con nuovi contenuti ma che nonostante il sostegno non può di certo essere considerato un capitolo strettamente canonico del franchise, molti fan sono in attesa di capire quando arriverà il momento per una nuova iterazione numerata dell'IP di Polyphony Digital.Quando arriverà il momento di parlare di Gran Turismo 7? Se l'immagine postata da un utente di NeoGAF e segnalata da VG247.it ...

Gran Turismo 7 avvistato in un GameStop e c'è anche una data di uscita : Con Gran Turismo Sport che continua ad essere aggiornato con nuovi contenuti ma che nonostante il sostegno non può di certo essere considerato un capitolo strettamente canonico del franchise, molti fan sono in attesa di capire quando arriverà il momento per una nuova iterazione numerata dell'IP di Polyphony Digital.Quando arriverà il momento di parlare di Gran Turismo 7? Se l'immagine postata da un utente di NeoGAF e segnalata da VG247.it ...

Lara Magoni - l’assessore al Turismo della Lombardia : “Grande errore rinnegare ciò che di buono ha fatto il fascismo” : “rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore”. Lara Magoni ha scelto il Primo Maggio per il suo post nostalgico, nel quale ricorda che a suo avviso il fascismo fece anche cose buone, appunto: le leggi sul lavoro, per esempio, spiega l’assessore al Turismo della Lombardia, “nascono proprio TUTTE dal fascismo”. In fabbrica, negli Anni Trenta, si stava quasi meglio che oggi. “Posso dirvelo? ...

BMW Serie 6 Gran Turismo - La 620d debutta in gamma : Anche i modelli più lussuosi cedono al downsizing: con la 620d Gran Turismo la BMW introduce una nuova versione d'ingresso gamma per la cinque porte precedentemente disponibile solo con motori a otto o sei cilindri. Caratterizzata da un propulsore 2.0 turbodiesel, la GT a quattro cilindri propone consumi ridotti abbinati alle stesse finiture lussuose e alle tecnologie che caratterizzano tutta la famiglia delle Serie 6.La prima quattro cilindri. ...

Cicloturismo in Emilia Romagna. A Cervia l'edizione 2018 della Gran Fondo Via del Sale : La corsa per amatori sarà anche seguita dalle telecamere di Sky Sport che per l'occasione realizzerà una puntata della rubrica 'Icarus Cycling' con interviste ai partecipanti e seguirà sul percorso i ...

Il nuovo trailer di Gran Turismo Sport ci ricorda le novità introdotte con l'aggiornamento 1.18 : Gran Turismo Sport, un'altra delle esclusive di peso di PS4, torna sotto i riflettori dopo la recente aggiunta dell'Audi Vision Gran Turismo e dell'Audi e-tron Vision Gran Turismo, con un nuovo trailer focalizzato sulle novità introdotte con l'aggiornamento 1.18.Come segnala Dualshockers, nel caso siate tra coloro che si sono persi l'update, ecco che Sony Interactive Entertainment pubblica il video "promemoria" giusto per voi.Il filmato si ...

Audi R8 LMS pronta per l’Italiano Gran Turismo 2018 : La nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo si accende sabato 28 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il team Audi Sport Italia, guidato da Emilio Radaelli, schiererà in classe GT3 la R8 LMS, al vertice della gamma di vetture da corsa derivate da modelli di serie. Una “famiglia” cui appartengono anche Audi […] L'articolo Audi R8 LMS pronta per l’Italiano Gran Turismo 2018 sembra essere il primo su ...

Gran Turismo SPORT : Disponibile l’aggiornamento 1.18 : Poche ore fa è stato reso Disponibile un nuovo aggiornamento per GRAN TURISMO SPORT, il quale porta la versione del gioco alla 1.18, scopriamo insieme quali sono le novità e migliorie introdotte. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord GRAN TURISMO SPORT: Tutti i dettagli sull’Aggiornamento 1.18 Il nuovo aggiornamento introduce 3 nuovi eventi GT ...

Aggiornamento 1.18 per Gran Turismo Sport : come cambia la modalità Sport - nuova Toyota GR Supra : Polyphony Digital ha rilasciato un nuovo Aggiornamento per Gran Turismo Sport. Le promesse sono state mantenute, il titolo automobilistico è davvero supportato dallo sviluppatore. Ecco la lista dei contenuti inclusi nell'Aggiornamento 1.18. Gli eventi che saranno aggiunti alla GT League - Compétition de France (Campionato principianti) Si tratta di una gara tra auto Sportive. Un evento per i modelli di produzione francese. - Rallycross ...

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla nave da crociera più Grande del mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Seat Cupra è la prima Gran Turismo da corsa elettrica : Due “C” triangolari, incrociate e sovrapposte a creare un simbolo tribale. Questo è Cupra, il nuovo marchio automobilistico con cui vengono tatuati i modelli più cattivi di Seat. Un marchio che vuole crescere in maniera indipendente dalla casa spagnola. Una casa automobilistica nata per ipnotizzare un nuovo target di appassionati di motori. “Va ben oltre l’essere un semplice logo. È un emblema e simboleggia il senso di ...