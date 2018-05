Governo ultime notizie - salta Cottarelli premier?/ “Possibile maggioranza politica - attendo” : torna Lega-M5s : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:50:00 GMT)

Governo Cottarelli - ultime notizie/ Oggi lista nomi dei Ministri : Premier all’Economia - Cantone ai trasporti : Governo Cottarelli, ultime notizie, Oggi la lista dei nomi dei Ministri: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia. Oggi dovrebbero infatti essere presentati ufficialmente i Ministri che andranno appunto a comporre la nuova squadra fino alle prossime elezioni. Nelle prossime ore il Premier andrà a fare visita al Presidente Mattarella, e l’idea è quella di dare vita ad un Governo ...