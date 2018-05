Governo | ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia | ok a Savona | ma non al Mef

Governo - Toninelli (M5s) : “Cambio di ministero per Savona è ultima possibilità. Se Salvini dirà no - si assumerà responsabilità” : “Il cambio di ministero da noi proposto per Paolo Savona è l’ultima possibilità. Se Salvini dirà no, si assumerà responsabilità”. Queste le parole del capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, prima della riunione congiunta dei gruppi M5s. Tutto mentre poco prima Salvini aveva prima rivendicato da Sestri Levante: ““Spero nel Governo, ma stessa squadra”, per poi lasciare ancora aperto uno spiraglio: “Ultimi sviluppi? Ci ...

L'ultimatum di Di Maio : "O Governo Conte o voto". E poi incontra Mattarella : In fondo anche stamattina Centinaio aveva confermato che la Lega avrebbe comunque continuato a proporre Paolo Savona come ministro dell'Economia . E Giancarlo Giorgetti , braccio destro del ...

Governo - Giorgetti l'ultima carta del Colle ma Salvini ha detto no : Soprattutto nel passaggio dove ricorda di aver chiesto 'per il ministero dell'Economia l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma'. Il nome di ...

Governo all'ultima curva : Conte sale al Colle alle 19 : Conte PRONTO A SALIRE AL Colle - Non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona, l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ...

Conte al Colle alle 19. L’ultima carta per salvare il Governo. Ipotesi spacchettamento Mef : L'offerta meditata da Conte e dal M5S, che salirà al Colle alle 19 (ma non è chiaro se per portare la lista dei ministri o per un altro colloquio informale): spacchettare il Mef in due, con le Finanze affidate a Savona e il Bilancio, con la delega ai Rapporti con l'Europa, per cui è circolato il nome del banchiere di lungo corso Rainer Masera, 74enne ex ministro del governo Dini, docente all'Università telematica Marconi da cui negli ultimi ...

La nota di Savona - l’ultima cartuccia di Lega e M5S per salvare il Governo Conte : Il comunicato di Paolo Savona è l'ultima cartuccia di Lega e M5S per salvare il loro governo. Arriva all'ora di pranzo, dopo frenetici contatti tra il premier incaricato Giuseppe...

Governo Conte - scade oggi l'ultimatum di Di Maio e Salvini (che cita Mussolini) : Ore decisive per il Governo di Giuseppe Conte. Entro stasera il Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe completare la lista dei ministri da presentare a Sergio Mattarella, cercando di acContentare lo stesso Presidente della Repubblica, così come i due leader che l'hanno messo lì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Questa sera scade il tempo ultimo che ieri hanno fissato proprio il leader della Lega e del Movimento 5 Stelle - "O si chiude ...

Governo all'ultima curva : Conte pronto a salire al Colle - Salvini non molla su Savona : ... ma non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona , l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ma c'è lo scoglio Mattarella ...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto. Salvini 'Non mi arrendo' : La Lega vorebbe lasciare Paolo Savona all'Economia. Nessun arretramento Ormai l'economista, per Matteo Salvini , sembra essere diventato la pedina di un gioco più ampio. E già il leader leghista ...

Conte vuol salire al Colle oggi - ultima mediazione per Governo : Roma, 27 mag. , askanews, Non è certo una domenica tranquilla quella del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, alle prese con gli ultimi tentativi di mediazione per la nascita del nuovo ...

Salvini-Di Maio - ultimatum al Colle : “Governo in 24 ore o salta tutto” : Un giorno, 24 ore. Questo è il tempo che ha il presidente Mattarella per dare il suo beneplacito alla formazione del governo Conte, altrimenti si torna alle urne. Questo l'ultimatum...