Governo | Spread chiude in calo a 247 punti Piazza Affari a +2 | 09%

Piazza Affari rimbalza - lo spread cala : ma Governo resta rebus. FTSE MIB +2 - 09% : La stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di maggio, una crescita di 178 mila nuovi impieghi negli USA. Il dato e' risultato inferiore alle attese degli ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un Governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Ultimi spiragli per un Governo | Lega : solo esecutivo di emergenza | Di Maio : "Sia politico o voto" | Volano gli interessi sui Btp - bene la Borsa - giù lo spread : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Piazza Affari rimbalza su ipotesi Governo politico : spread a 260 : Milano recupera quota, dopo aver più volte cambiato direzione. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo...

Governo : si parla di spread - debito ed euro. Ma è il petrolio il vero problema : È riduttivo parlare di “confusione” per quello che sta succedendo in Italia, nemmeno la parola “caos” andrebbe bene. Ci vorrebbe qualcosa di più forte per indicare una situazione in cui nessuno sembra avere più la minima idea di cosa fare per tenere insieme il “sistema Italia” in evidente difficoltà. Come mai ci ritroviamo in queste condizioni? Uno dei problemi del dibattito politico (se così vogliamo chiamare gli scambi di insulti a cui ci ...

Governo - il segretario generale Ocse : “Cambiare politica in base ai mercati e allo spread? Pazzia” : Rispetto all’attuale “instabilità” italiana c’è certamente una “preoccupazione” e i mercati la riflettono. Ma le affermazioni del commissario Ue Gunther Oettinger – poi definite “sconsiderate” da Bruxelles e e ritrattate da lui stesso – sul presunto ruolo “educativo” che le piazze finanziarie dovrebbero svolgere sugli elettori vengono respinte al mittente anche dal segretario ...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "No a Di Maio - al voto presto" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale. Intanto Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il Governo e dice sì al voto ma non a luglio

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in gioco di M5s-Lega : "All'ipotesi di un Governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "Al voto presto ma non a luglio" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

L’ipotesi di un Governo politico rianima Piazza Affari : spread giù a 270 - euro a 1 - 16 dollari : La possibilità di un ritorno all'alleanza di governo M5S-Lega che eviterebbe il ritorno alle urne fa respirare i mercati. Milano in rialzo dell'1,5% trainata dal recupero delle banche e di Poste. Positive anche le altre piazze europee...

Governo - Cottarebus : giornata decisiva (con lo spettro dello spread) : Carlo Cottarelli è salito al Quirinale stamattina per un nuovo "colloquio informale" con Mattarella, poi è tornato alla Camera (dove...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Due scenari : Cottarelli o M5s-Lega bis? : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

Di Maio : “Fateci fare il Governo e lo spread scende. Pronti a rivedere le nostre posizioni - il nemico non è il Quirinale” : “Non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. È solo per questo che abbiamo scritto quel contratto con la Lega. Non è stato semplice perché su tante cose non siamo d’accordo. E poi sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega. Però ci siamo ritrovati su tante cose. Il punto non è stato Savona ma tutti quelli come lui. Io non individuo il nemico nel Quirinale ma ci devono dire ...

Governo - lo spread apre in netto calo : 270 punti : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e quello tedesco ieri era volato fino a quota 313 punti ai massimi dal 2012. L'articolo Governo, lo spread apre in netto calo: 270 punti proviene da Il Fatto Quotidiano.