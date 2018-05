Governo | Scanzi | “Mattarella? Ha dimostrato di essere dilettante Così ha regalato

#CaosGoverno - la diretta streaming di Loft Live con Travaglio - Padellaro - Scanzi e Sommi : #CaosGoverno è il titolo dello speciale di Loft Live in diretta streaming a partire dalle 17.30 dagli studi tv di Roma. Ospiti: Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano), Antonio Padellaro (Fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano), Andrea Scanzi (editorialista di punta de Il Fatto Quotidiano), Luca Sommi (conduttore, autore e giornalista de Il Fatto Quotidiano) e altri. L'articolo #CaosGoverno, la diretta streaming di Loft ...

Governo - Scanzi : “Di Battista? Se si votasse tornerebbe in scena”. “Savona? Folle impedire che faccia il ministro” : “Se fra uno o due anni i tornasse al voto Alessandro Di Battista tornerebbe in scena. Lo dico perché un po’ lo conosco e credo che anche se oggi non sa la risposta, secondo me fra un anno tornerebbe in campo”. Così Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano prima dell’incontro con Alessandro di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. E sulla Credo che Mattarella sia stato molto bravo ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a Governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

M5s-Lega - Scanzi : “Faranno a gara a chi fa cadere prima il Governo. Sarà una perenne campagna elettorale” : “Governo Salvini-Di Maio? Guardando ai numeri, credo che la trazione Sarà grillina, perché il M5s ha, più o meno, il doppio dei voti della Lega. Bisogna anche vedere di quale Lega si parla”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E spiega: “E’ necessario capire se Salvini fa parte di questo governo con convinzione, avendo reciso il cordone ombelicale con Berlusconi, oppure se è lì ...

Renzusconi al Salone del Libro di Torino - Scanzi : “Governo Di Maio-Salvini? Entusiasmo esagerato da parte del M5s” : Andrea Scanzi presenta il suo Renzusconi al Salone del Libro di Torino assieme a Silvia Truzzi e Antonio Padellaro. Inevitabili i riferimenti alle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. Secondo il giornalista l’Entusiasmo dei pentastellati è eccessivo: “Di Maio è giovane e si troverà a governare con Salvini che fa politica da quando è nato. Giorgetti sa di politica più di tutto il Movimento messo assieme. Prima di ...

Carofiglio vs Scanzi : “No a Governo neutrale? Sgarbo del ‘costituzionalista’ Toninelli”. “Perché il M5s dovrebbe votarlo?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Gianrico Carofiglio, ex senatore Pd e scrittore. Quest’ultimo, commentando l’intervento di Scanzi, osserva: “Qui il tema è: sì o no a un governo istituzionale per fare alcune cose per un breve periodo?”. “Ma il governo neutrale esiste? Di quale governo si parla?”, chiede il giornalista. Carofiglio continua, ...

Governo - Scanzi : “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione - ma di coerenza” : “Salvini dice che c’è ancora uno spiraglio di Governo Lega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo Salvini”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da Salvini. O lui ...

Scanzi : “Pd fa opposizione a un Governo che ancora non esiste. Ipotesi ‘Renzusconi’ con Salvini? Non è improbabile” : Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...