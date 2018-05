Governo : Salvini - elezione diretta Capo Stato - tanto fa quel che vuole : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l’introduzione del presidenzialismo. L'articolo Governo: Salvini, elezione ...

Governo : Salvini - chiedere mano a Renzi? Manco morto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siccome su qualche giornali è scritto: ‘oh Salvini, fatti dare una mano a Renzi e fai un Governo’… chiedere aiuto a Renzi? Manco morto, di danni ne hanno fatti abbastanza”. Così Matteo Salvini, in un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, chiedere mano a Renzi? Manco morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "Al voto presto ma non a luglio" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

Governo - Salvini stoppa Di Maio : "Riapre? Non siamo al mercato" : Luigi Di Maio torna a tendere la mano a Sergio Mattarella sperando ancora in un Governo gialloverde. Ma Matteo Salvini lo gela tempo zero: 'Riaprire a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato' . ...

Governo - Salvini chiude ai 5 Stelle : "Non siamo al mercato - al voto il prima possibile" : Salvini chiude definitivamente ad un Governo Lega-5 Stelle. Almeno per questa legislatura, stando alle parole del leader della Lega, i giochi sono chiusi. Se ne riparlerà forse tra qualche mese, ma per ora può bastare...

Governo : Salvini - alleati con chi sostiene nostro programma : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – alleati con il M5S o con il centrodestra? “Con chi sostiene il nostro programma di cambiamento. Non guarderò ai nomi e ai cognomi ma alle cose da fare, è chiaro che se non cambiano alcune regole Ue per l’Italia è finita”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Fb dal mercato di Pisa.“Chi vuole andare al Governo con la Lega – va avanti – deve impegnarsi a cambiare alcune regole e ...

Governo : Salvini - al voto il 29 luglio? Spero di no : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Al voto il 29 luglio? “Spero di no per gli italiani, perché a fine luglio c’è gente che lavora, ci sono gli stagionali, ci sono i nonni via coi nipotini, però prima si vota meglio è, perché bisogna uscire da questo pantano in cui -ripeto- qualcuno ci ha portato”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Fb dal mercato di Pisa. L'articolo Governo: Salvini, al voto il 29 luglio? Spero di no sembra ...

Governo : Salvini - Colle dia data voto e italiani faranno giustizia : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Dal mercato di Pisa rivolgo un appello al Presidente della Repubblica. Presidente dia agli italiani la data delle elezioni e gli italiani in cabina elettorale faranno giustizia di tutto quello che è successo in queste settimane”. Così Matteo Salvini, dal mercato di Pisa dove si è recato questa mattina per un bagno di folla trasmesso su Fb. L'articolo Governo: Salvini, Colle dia data voto e italiani ...

Matteo Salvini : "Luigi Di Maio riapre al Governo? Non siamo al mercato - al voto" : Matteo Salvini richiude a una nuova trattativa per formare un governo assieme al Movimento 5 stelle. Lo fa durante una diretta Facebook. Di Maio riapre all'ipotesi di un governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? riapre "A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato - afferma Salvini -. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci ...

Governo : Salvini - Di Maio riapre? Non siamo al mercato - al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Di Maio riapre all’ipotesi di un Governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? Riapre “a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima ...

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...