Governo | Salvini è al bivio

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : Governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : Governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : Governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle. Salvini : Governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Di Maio al Colle. Salvini : Governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Governo ultime notizie - Cottarelli attende M5s-Lega/ Salvini : “ok esecutivo con Di Maio e Meloni - oppure voto” : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Di Maio : Governo politico o voto. Salvini : solo se squadra non cambia. Cottarelli : attendo sviluppi : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio : Governo politico o voto. Salvini : solo se squadra non cambia. Cottarelli : attendo sviluppi : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Cottarelli : “Possibile un Governo politico”. Salvini : “La squadra c’era già”. E chiede il voto “ma non a luglio” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli stamattina è salito al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo un breve colloquio è tornato alla Camera. «Durante l’attività del presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la nascita d...

Cottarelli : «Possibile un Governo politico». Di Maio : «Altrimenti al voto». Salvini : «Ma non a fine luglio» : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio: «Esecutivo politico o elezioni». Salvini punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Salvini : "Governo con la stessa squadra" : 16.00 "Come Lega le abbiamo provate tutte per dare un Governo a questo Paese. Con il centrodestra non andava bene,con i M5S non andava bene.Noi ci siamo.Basta che non perdano più tempo e non prendano più in giro le persone". "O si beccano il programma e la squadra che abbiamo presentato oppure facciano altro e ci facciano votare"."Se si vuole c'è un contratto di governo con la squadra pronta; i giochi sono ancora aperti, basta veti". Così ...

Governo - la scelta di Matteo Salvini. E ora cambia (di nuovo) tutto : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del ‘Governo del cambiamento’, rinunciando alla ‘bandiera’ Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Oggi l’ipotesi di un nuovo esecutivo politico M5S-Lega sembra perdere quota, visto che il segretario di via Bellerio è tornato a minacciare le urne, bocciando ogni offerta di mediazione: “Non è che siamo al ...

Di Maio : Governo politico o elezioni. Salvini punta alle urne dopo l'estate. Cottarelli : «Attendo sviluppi» : Un governo politico M5S-Lega, oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo dopo...