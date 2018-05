Governo | Salvini | Di Maio riapre? Non siamo al mercato | al voto

Governo : Salvini - ora Colle spieghi come uscire dal pantano : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Eravamo pronti a fare il Governo, c’è stato detto no. Detto questo, chi ha disfatto”, ovvero “Mattarella e lo dico con tutto il rispetto possibile, ci spieghi come uscire da questa situazione, come uscire dal pantano”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal mercato di Pisa dove si è recato per incontrare commercianti ambulanti e cittadini. L'articolo Governo: Salvini, ora ...

Governo : Salvini - ora Colle spieghi come uscire dal pantano : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Eravamo pronti a fare il Governo, c’è stato detto no. Detto questo, chi ha disfatto”, ovvero “Mattarella e lo dico con tutto il rispetto possibile, ci spieghi come uscire da questa situazione, come uscire dal pantano”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal mercato di Pisa dove si è recato per incontrare commercianti ambulanti e cittadini. L'articolo Governo: Salvini, ora ...

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Governo - Cottarelli vede Mattarella. Salvini 'Sia il presidente a risolvere l impasse. Per la Lega voto subito' : E questa mattina Gian Marco Centinaio , capogruppo della Lega al Senato, risponde alla domanda sull'ipotesi di Cottarelli al posto di Paolo Savona al ministero dell'Economia: 'Non funziona così. Noi ...

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Governo - Tajani : 'Silvio in campo. Salvini capisca che non ha nulla in comune con M5S' : Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione politica e loro un'altra. Chiunque si allea con M5s non e' di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il ...

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «In Parlamento la maggioranza c'è». Salvini : «Al Governo ci andiamo» : Torna l'ipotesi Governo M5S-Lega. I due schieramenti sarebbero al lavoro per riproporre lo schema del «Governo del cambiamento» e ci sarebbe stato un nuovo incontro tra il capo...

Salvini : “Non mollo - andiamo al Governo” : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Se voi non mollate io non mollo e prima o poi al governo di questo paese di andiamo”. Così Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Siena, rilancia l’ipotesi di un esecutivo guidato dalla Lega ignorando però, almeno per il momento, la mano tesa di Luigi di Maio e di Giorgia Meloni sulla possibilità di un governo M5S-Lega. “C’è una maggioranza che si è formata in queste ...

Salvini : “Non mollo - andiamo al Governo” : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Se voi non mollate io non mollo e prima o poi al governo di questo paese di andiamo”. Così Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Siena, rilancia l’ipotesi di un esecutivo guidato dalla Lega ignorando però, almeno per il momento, la mano tesa di Luigi di Maio e di Giorgia Meloni sulla possibilità di un governo M5S-Lega. “C’è una maggioranza che si è formata in queste ...

Governo - Renzi : “Pagliacciata che ha due colpevoli - Salvini e Di Maio. Pd prontissimo a elezioni a luglio” : “Tutti gli italiani si sono resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e gli stanno bruciando i risparmi. Questa cosa dello spread aumentato è la dimostrazione della cialtroneria di Salvini e di Di Maio“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “elezioni a luglio?” – continua – ...

Salvini : "Io non mollo - andremo al Governo fra qualche mese" : "Vi pare normale che oggi un commissario europeo, guarda caso tedesco, che come se fosse la cosa più normale del mondo va a dire: cattivoni questi italiani. Hanno votato male, ora ci pensano i ...

Salvini a Siena : "Io non mollo - andiamo al Governo" - : Il leader della Lega, in Toscana per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, è ritornato anche sul caso del commissario Oettinger: "Vi sembra normale quello ...

Di Maio : «Pronti a rivedere posizione - parta il Governo» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Non so che ...

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «In Parlamento la maggioranza c'è». Salvini : «Al Governo ci andiamo» : Torna l'ipotesi Governo M5S-Lega. I due schieramenti sarebbero al lavoro per riproporre lo schema del «Governo del cambiamento» e ci sarebbe stato un nuovo incontro tra il capo...