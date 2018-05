Governo | Salvini | ' Al voto il prima possibile ma non a fine luglio'

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : 'All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Cottarelli attende : «Possibile un Governo politico». Salvini : «Al voto subito - ma a luglio ci sono le ferie» : Il premier incaricato alla Camera, dopo il nuovo incontro al Colle col capo dello Stato. Il leader del Carroccio boccia la proposta di Di Maio di riaprire la trattativa sul governo Lega/M5e e punta dritto alle urne: «Mattarella ci dia una data»

"Questo è il mio appello: Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Pisa. "Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no".

Governo - Renzi : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega "domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini". Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l'introduzione del presidenzialismo.

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – "Siccome su qualche giornali è scritto: 'oh Salvini, fatti dare una mano a Renzi e fai un Governo'… chiedere aiuto a Renzi? Manco morto, di danni ne hanno fatti abbastanza". Così Matteo Salvini, in un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb.

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "Al voto presto ma non a luglio" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

