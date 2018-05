Governo | Pd Veneto | rilanciare il processo di integrazione europea 2

Governo : Pd Veneto - rilanciare il processo di integrazione europea : Padova, 30 mag. (AdnKronos) – Il Pd Veneto sostiene “le istituzioni, la democrazia e l’Europa”. è stata un’assemblea molto partecipata quella di ieri sera a Padova nella sede regionale del Pd. Una riunione aperta a cui hanno partecipato segretari di circolo, militanti e cittadini, preoccupati per il montare di una crisi che da politica sta diventando istituzionale. L’incontro è stato presieduto dal presidente ...

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – ’65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più ‘prezioso’ è il turista tedesco che vale un quarto della fetta straniera e soggiorna ancora più a lungo. Si tratta quindi di un turismo ricco e non mordi e fuggi”. Agostino ...

Governo : Pd Veneto alla manifestazione di Milano per primo giugno : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Il Partito Democratico del Veneto aderisce alla manifestazione di venerdì 1 giugno a Milano per la democrazia, per la Costituzione e per il futuro degli italiani. Saranno centinaia i militanti e i sostenitori, non solo del Pd, a partecipare all’iniziativa. Autobus sono

Governo : Cisl Veneto - urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "L'Italia ed il Veneto hanno bisogno di un Governo che garantisca nell'immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai

Governo : Zoppas (Confindustria Veneto) - Paese ha bisogno di coesione e di una guida : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Gli imprenditori del Veneto esprimono tutta la loro preoccupazione per quanto sta accadendo sul piano politico nazionale e sull'inedito conflitto istituzionale. Preoccupazione per la lacuna governativa che perdura da più di 80 giorni, durante i quali non è stato poss

Governo : Cisl Veneto - urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “L’Italia ed il Veneto hanno bisogno di un Governo che garantisca nell’immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai settori e dalle aree dell’economia e del lavoro che hanno i loro punti di forza nell’export ma anche dalle aree ...

Governo : Pd veneto difende Mattarella - no ad attacchi sguaiati di Lega e M5S : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Rinnoviamo la fiducia al capo dello Stato: gli attacchi di queste ore sono la testimonianza dell’intolleranza democratica di chi invoca il popolo per forzare ogni regola della Costituzione. Lega e Cinque Stelle dovrebbero smetterla con questa indecente gazzarra e dire chiaramente se si riconoscono in quella Costituzione che dicevano di voler ‘salvare’ appena un anno e mezzo fa. Gli ...

Governo : segretario Pd Veneto - gravissima responsabilità di Salvini : Padova, 28 mag. (AdnKronos) – “Impossibile che nasca un Governo se uno dei suoi principali sostenitori in realtà non vuole”. Il segretario regionale del Partito Democratico, in Veneto, Alessandro Bisato, si dice molto preoccupato per la situazione che si è creata a causa dell’indisponibilità del capo della Lega, Matteo Salvini, di nominare ministro dell’Economia il suo vice, Giancarlo Giorgetti.“Le priorità ...