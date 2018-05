Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

C'è una nuova ipotesi di Governo giallo-blu - senza Savona all'Economia - ? : Resta il nodo del ministro dell'Economia. I 5 Stelle hanno fatto sapere che non si opporranno a un passo indietro di Paolo Savona. Ma è una decisione che spetta alla Lega e che deve prendere Matteo ...

C'è una nuova ipotesi di Governo giallo-blu (senza Savona all'Economia)? : Far ripartire il tentativo di un governo giallo-blu. Luigi Di Maio rilancia: "La maggioranza c'è, si riparta dalla volontà del popolo". L'offerta è quella di riproporre uno schema - c'è chi dice con Conte, altre fonti parlano di un esponente di centrodestra - che preveda l'asse M5s-Lega. Per chiudere all'esecutivo Cottarelli che stando ai numeri potrebbe non ottenere alcun ...

Governo - l'incognita sulla fiducia del Governo Cottarelli : perché serve una nuova legge elettorale : ... ma che vada bene anche all'intero sistema internazionale, dai vertici dell'Unione europea, in fibrillazione da giorni per la paura di un ministro dell'Economia anti-euro, fino ai mercati ...

«Con questo Governo l'Europa affronterà una nuova crisi» : I principali giornali internazionali dedicano ampio spazio a Giuseppe Conte, incaricato dal presidente Mattarella di formare il governo. In Germania crescono i timori per la stabilità economica dell'Eurozona, più cauti gli inglesi e i francesi che aspettano di vedere le mosse del nuovo premier

Dalla Francia nuova stoccata al Governo giallo-verde : "Rispetti gli impegni o l'eurozona rischia" : Dalla Francia nuova bordata contro il governo giallo-verde. A lanciare la stoccata il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da...

Approvata la nuova composizione del Governo russo - : Tuttavia, sono previsti alcuni cambiamenti: Il Ministero dell'Istruzione e della Scienza sarà diviso in due ministeri separati: il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Scienza e ...

Contratto di Governo - nella nuova bozza sgravi per gli asili nido "solo per gli italiani" : nella bozza del Contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini spuntano novità su tasse, lavoro, jobs act e sussidi. Solo alcune delle modifiche, ma anche delle conferme dopo l'...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Poi risale. Piazza Affari in positivo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Piazza Affari in positivo : Cala il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, in cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico. Sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati nell’ambito del quantitative easing dal calcolo del ...

Governo : Duci (Federagenti) - serve nuova governance del mare : Roma, 11 mag. – (AdnKronos) – ‘Ministero del mare, dipartimento delle attività marittime presso la Presidenza del Consiglio: una cosa è certa ed è la consapevolezza condivisa ormai da più parti circa la necessità di una nuova governance politica e istituzionale dell’intero settore di attività che sono riconDucibili al mare”. Ad affermarlo è il presidente di Federagenti, la federazione degli agenti e raccomandatari ...

In Nuova Zelanda Nessuno Vuole Raccogliere I Kiwi A 16 - 5 Dollari L'ora : Ecco La Decisione Del Governo : ... una situazione che non è tipica della Nuova Zelanda, ma che si verifica in tutti i paesi la cui economia si poggia in parte sulla produzione agricola. Nella Bay of Plenty, una delle zone in cui la ...

'Governo neutro' : nuova formula per vecchia ricetta? Video : La politica italiana, ormai in stallo a due mesi dalla proclamazione delle forze politiche vincitrici, naviga ancora a vista. Alla nona settimana in corso senza un Esecutivo monocolore del tutto impossibile, emersi gli attriti tra i partiti praticamente da subito e tramontata l'idea di un compromesso, il Capo dello Stato -che, in questo periodo, funge da arbitro/guida per tentare una conciliazione fra i più leader chiamati alla responsabilita' ...

'Governo neutro' : nuova formula per vecchia ricetta? : La politica italiana, ormai in stallo a due mesi dalla proclamazione delle forze politiche vincitrici, naviga ancora a vista. Alla nona settimana in corso senza un Esecutivo monocolore (del tutto impossibile, emersi gli attriti tra i partiti praticamente da subito) e tramontata l'idea di un compromesso, il Capo dello Stato -che, in questo periodo, funge da arbitro/guida per tentare una conciliazione fra i più leader chiamati alla responsabilità ...