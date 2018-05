Governo | Mattarella e Cottarelli non forzano | tempo per esecutivo politico Adnkronos 2

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Oltre al nodo relativo al titolare del ministero dell’Economia, si tratta di capire se lo scenario potrebbe cambiare anche con l’offerta al Carroccio della guida dell’esecutivo, ruolo per il quale M5S continua a candidare Giuseppe Conte. Tutte questioni al centro di una lunga e complessa trattativa che proseguirà nelle prossime ore, mentre Cottarelli continua ad aspettare. Composta la squadra, si tratta di ...

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos : Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Due incontri informali, al mattino e al pomeriggio, alla fine le stesse conclusioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, decidono di congelare la nascita del Governo di garanzia, per verificare se sia ancora possibile dar vita ad un esecutivo politico, fondato sull’intesa tra M5S e Lega.In mezzo un colloquio, sempre informale, tra ...

Governo - insulti e minacce a Mattarella su Facebook : tre persone indagate. Rischiano fino a 15 anni di carcere : Per le minacce e gli insulti comparsi sui social nei confronti di Sergio Mattarella ci sono i primi indagati. Tre le persone sotto inchiesta a Palermo nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara, ma al vaglio ci sono altre decine di frasi apparse su altri profili. La procura li accusa di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ...

Di Maio : ?sì a Savona nel Governo ma non al Mef. Mattarella «valuta la proposta con grande attenzione» : Dopo l'incontro con Cottarelli il Quirinale decide di non forzare i tempi, ma precisa: non ci sono problemi sulla lista dei ministri. Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un Governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Mattarella prende tempo per un Governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Governo ULTIME NOTIZIE/ Cottarelli-Mattarella : ancora tempo per maggioranza politica Lega-M5s : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:45:00 GMT)

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio ricevuto da Mattarella - Cottarelli in standby : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Governo - colpo di scena : M5s chiede passo indietro a Savona. Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un Governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meglio questa crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...

Governo - il nodo economia blocca Lega e 5 stelle : Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : Carlo Cottarelli al Quirinale per un colloquio informale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Cottarelli da Mattarella : «Governo politico possibile» : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

