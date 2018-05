Governo | M5S | no a esecutivo politico a guida Lega

Governo : Di Maio - incertezza spaventa mercati più di guida M5S-Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Tutta questa incertezza politica spaventa i mercati, più che l’alleanza Lega-M5S, questo non è il momento delle accuse ma di trovare le soluzioni”. Così Luigi Di Maio in un video postato su Facebook. L'articolo Governo: Di Maio, incertezza spaventa mercati più di guida M5S-Lega sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Maio - M5S ci sta - ora dipende da Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “M5S ci sta, ora dipende dall’altra forza politica che fa parte del contratto” di Governo far partire un esecutivo 5 Stelle-Lega. Se “ci stiamo, chiederemo di richiamare Conte al Quirinale e far partire il Governo del cambiamento che vogliamo e con una squadra già pronta, il cui rapporto in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c’era. E’ una grande occasione”. ...

Il M5S rilancia il Governo politico Di Maio : «Alternativa a Savona per il Mef. Lui comunque nella squadra» : Consultazioni in sequenza del presidente della Repubblica. Nel pomeriggio il leader del M5S aveva detto no a qualunque forma di fiducia ad un governo non politico

SAVONA NEL Governo LEGA-M5S MA NON ALL’ECONOMIA/ Video - la proposta di Di Maio ‘inguaia’ Salvini : SAVONA: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del GOVERNO M5s-Lega 'stoppato' da Mattarella. Di Maio "nella squadra ma non al Mef"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:06:00 GMT)

Governo : Parrini - ora M5S non vuole Savona - senza vergogna : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Attenzione attenzione. Non ci crederete ma pochi minuti fa il M5S ha chiesto a Paolo Savona un passo indietro esprimendo stupore per il fatto che ancora non ci sia stato. è lo stesso Savona per blindare il quale domenica scorsa Di Maio e Di Battista hanno aperto una guerra senza precedenti con la Presidenza della Repubblica. Noi senza parole. Loro senza vergogna. #neuro”. Lo scrive su twitter Dario ...

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo ULTIME NOTIZIE/ Cottarelli-Mattarella : ancora tempo per maggioranza politica Lega-M5s : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:45:00 GMT)

Governo - colpo di scena : M5s chiede passo indietro a Savona. Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Governo - il M5S «scarica» Savona per salvare il Governo politico. Ma la Lega resiste. Di Maio e Cottarelli al Colle : ... che si era infranto domenica sul veto del capo dello Stato alla figura di Paolo Savona quale ministro dell'Economia. Una nota della parlamentare Laura Castelli parla di «ore cruciali» e di «una ...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un Governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Cottarelli da Mattarella : «Governo politico possibile» : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...