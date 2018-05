Governo | Lega non ostacolerà “soluzioni d’emergenza” Di Maio | “Non sfiducia tecnica? Da

Governo : Martina - in piazza 1°giugno - alternativa a Lega-M5S : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...

Governo : Martina - in piazza 1°giugno - alternativa a Lega-M5S : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...

Savona nel 2015 : 'Con M5s e Lega al Governo - speculazione internazionale come in Grecia' : Savona era stato indicato come ministro dell'economia di un governo gialloverde, proposta poi bocciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ultimi spiragli per un Governo | Lega : solo esecutivo di emergenza | Di Maio : "Sia politico o voto" | Volano gli interessi sui Btp - bene la Borsa - giù lo spread : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Governo - il nodo economia blocca Lega e 5 stelle : Salvini al bivio : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del 'Governo del cambiamento' rinunciando alla 'bandiera' Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Governo ultime...

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Stop di Di Maio a Cottarelli 'Conte premier o voto' : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

Governo - Meloni : “Disponibili anche a sostenere Governo che veda Lega insieme al M5s” : “Cottarelli non è nel nostro radar. Non c’è nessuna ragione di mandare in aula un governo che non ha una maggioranza che nessuno ha scelto. Mattarella ci ha argomentato la ragione per cui non voleva dare l’incarico al centrodestra, ha detto ‘non manderò in aula un governo che non ha una maggioranza’. Segnalo che Cottarelli ha molti, ma molti meno voti di quelli che avrebbe avuto il governo di centrodestra”. Lo ...

Governo - Bersani : “M5s e Lega? Hanno messo insieme burro e ferrovia - cioè flat tax e reddito cittadinanza” : “M5s e Lega? In nome dell'”anti” questi qui stanno mettendo insieme il burro con la ferrovia”. E’ la metafora pronunciata a Dimartedì (La7) dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a proposito dell’accordo di Governo tra 5 Stelle e Lega. E spiega: “Stanno, cioè, mettendo insieme la flat tax con il reddito di cittadinanza, con l’una incassi di meno, con l’altra spendi di più. La ...

Tutte le incognite di un possibile ritorno al Governo Lega-5 Stelle : Con la capacità competitiva dell'industria del Paese " che ne sta mantenendo in piedi l'economia " non si scherza minandola alle radici con le improvvisazioni di ministri e sottosegretari che si ...

Governo Lega M5S o governo Cottarelli? È caos totale : Il Colle ha ricevuto in mattinata il Premier incaricato Carlo Cottarelli. Concluso l’incontro, Cottarelli si è messo al lavoro nella Sala Busti di Montecitorio. Sono attese importanti novità, specialmente sulla lista dei ministri. Una cosa è certa: non avrà alcuna possibilità di ottenere la fiducia, dal momento in cui pure il Partito Democratico ha preso in considerazione l’idea di non votarla. Riprende quota l’ipotesi governo Lega ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s : il programma convince ancora? Per il 32% è l'unico possibile : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori.

