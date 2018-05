Governo | le parole di Oettinger non sono una svista Ma l’Italia non è ancora la Grecia

Governo : Zaia - da Oettinger parole allucinanti - i Padri costituenti si rivoltano nei loro sepolcri : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Saranno i mercati a dire agli italiani come votare nel modo giusto? Quanti Padri della Costituente, quanti di coloro che hanno offerto la vita per la libertà stanno in queste ore rivoltandosi nei loro sepolcri dopo aver letto quanto dichiarato da Oettinger? Mi piacere

Governo : Giorgetti (Fi) - parole vergognose da Oettinger - dimissioni immediate : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Quanto dichiarato da Oettinger è vergognoso. Mai nessun leader europeo si era spinto addirittura a minacciare un popolo, quello italiano, sostenendo che “i mercati insegneranno agli italiani a votare in maniera giusta”. E’ inaccettabile e offensivo nei riguardi sia de

Governo : Orlando - Oettinger? Se sue parole vere sono insulto a tutti italiani : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Gli italiani si sono conquistati il diritto e la libertà di votare con immani sofferenze nella guerra di liberazione nazionale. Se le parole di Oettinger fossero vere, sarebbero un insulto ad un intero popolo. è inaccettabile che parole talmente gravi vengano pronunciate da una figura così importante della Commissione Europea proprio nel momento in cui si manifesta una grave crisi di fiducia nelle ...

Riforma pensioni/ Salta il Governo Conte. Le parole di Messina su debito - pensioni e mercati (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salta il Governo Conte. Le parole di Messina su debito, pensioni e mercati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. In qualche modo si trova quindi ad avere anche ragione Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha ricordato che è importante non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano. “Soltanto quest'anno, ...

Contratto di Governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo M5s-Lega - Putin : “Dai politici italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

Contratto di Governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto: diversi gli spunti di riflessione

Governo : Salvini - in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo sereni, fiduciosi e ottimisti che nelle prossime ore avremo un Governo che passi dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Salvini, in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo sereni, fiduciosi e ottimisti che nelle prossime ore avremo un Governo che passi dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Salvini, in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti sembra essere il primo su Meteo Web.

CONSULTAZIONI PREMIER CONTE : TOTOMINISTRI Governo M5S-LEGA/ Blindato Savona - Salvini : "Ora da parole a fatti" : GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:23:00 GMT)

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il Governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...

Governo - le parole di Paolo Savona : «Euro una gabbia» - «Germania superpotenza» : Se davvero Paolo Savona entrerà a Palazzo Chigi con la delega all'economia, è destinato davvero a cambiare l'atteggiamento dell'Italia nei confronti dell'Europa. Ma proprio queste posizioni hanno ...

Austria - giudicare Governo Italia su fatti non su parole : BRUXELLES - "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo governo Italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà". Così la ministra dell'economia Austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio Ue commercio. Per l'Austria "l'Italia è un partner importante, in particolare un partner economico molto importante", ha ...

Mps prima vittima del contratto di Governo : titolo crolla dopo parole di Borghi su nazionalizzazione : In attesa di una telefonata dal futuro ministro dell'Economia, Morelli guarda avanti. Un'eventuale partecipazione di Mps al risiko bancario "fa parte di una valutazione più ampia, che la banca e i ...