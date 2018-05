Governo | la soluzione del rebus entro stasera | esecutivo politico o elezioni ma in autunno

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato - soluzione per l'emergenza e poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all'uscita dall'euro. Si vedrà.

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : 'All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...

Governo : Giarrusso - alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...

Governo : Malpezzi - da M5S-Lega nessuna soluzione concreta su scuola : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nel contratto di Governo tra Lega e M5S la voce scuola sembra trovare ispirazione più dall’esigenza di riempire un’altra casella piuttosto che dalla volontà di elaborare un progetto meditato sul futuro dell’istruzione. E’ evidente l’intento di strizzare l’occhio ai docenti, ma non c’è altro di concreto. Le due forze che in questi mesi hanno gettato benzina sul ...

Virginia Raggi - “Al Governo M5s chiederemo più fondi”/ “Roma soffre” : la soluzione all'affaire Casamonica : Virginia Raggi, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo Governo M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:19:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la profezia di Paolo Becchi : Governo M5s-Lega - ecco la soluzione che il Cav potrebbe accettare : Berlusconi può fare un passo di lato senza compromettere la sua dignità politica. Di Maio non lo vuole al governo, ma Salvini - con lealtà - non vuole spaccare la coalizione di centrodestra, che tra l'altro è in buona salute elettorale. Se non si trova la quadra, nelle ...

Lega : telefonate con M5S - lavoriamo per soluzione sul Governo : Roma, 8 mag. , askanews, 'Stiamo lavorando, i pontieri della Lega stanno cercando ancora di lavorare per trovare una soluzione' e ci sono state con il M5S 'telefonate fatte e ricevute'. Lo ha detto ...