Governo | la «non sfiducia tecnica» invocata da Salvini? È un' astensione

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio ricevuto da Mattarella - Cottarelli in standby : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per Governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un Governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

“Non sfiducia tecnica” - che cos’è?/ Espediente di Salvini e precedente Pci di Berlinguer col Governo Andreotti : Che cos'è la non sfiducia tecnica? L'Espediente di Salvini che "guarda" al passato: l'unico precedente del Governo Andreotti II col Pci di Enrico Berlinguer, ecco come funziona(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:09:00 GMT)

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meglio questa crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...

Governo - APPELLO VESCOVI CEI : “PRIMA IL BENE COMUNE”/ Cardinal Bassetti : "Non soffiate sul fuoco della rabbia" : APPELLO dei VESCOVI Cei per l'attualità politica con la crisi di GOVERNO: Card. Bassetti, “PRIMA il BENE Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:32:00 GMT)

Governo - le parole di Oettinger non sono una svista. Ma l’Italia non è (ancora) la Grecia : Quando nel 2012 lanciai il primo rudimentale appello contro il rischio di “finanziarizzazione della democrazia”, ero già consapevole che un giorno taluni rappresentanti della leadership europea si sarebbero sentiti in diritto di reputare accettabile che le popolazioni dovessero sostanzialmente sottomettersi al volere dei mercati, e che qualsiasi scelta elettorale alternativa è destinata ad essere punita con l’innalzamento dello spread. È ...

