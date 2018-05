Governo | «La fiducia tecnica o la non sfiducia»? In pratica | è un' astensione

Governo : la «non sfiducia tecnica» invocata da Salvini? È un'astensione : ... che determina l'abbassamento del quorum della maggioranza dei votanti necessario per far passare la fiducia, senza però dare l'appoggio pieno ad una forza politica o ideologica opposta. Nell'agosto ...

“Non sfiducia tecnica” - che cos’è?/ Espediente di Salvini e precedente Pci di Berlinguer col Governo Andreotti : Che cos'è la non sfiducia tecnica? L'Espediente di Salvini che "guarda" al passato: l'unico precedente del Governo Andreotti II col Pci di Enrico Berlinguer, ecco come funziona(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:09:00 GMT)

Cos’è la fiducia tecnica e come potrebbe far nascere un Governo guidato da Cottarelli : Nelle ultime ore si parla di fiducia tecnica: cosa è? E in che modo può permettere di far nascere un governo guidato da Carlo Cottarelli? L'astensione di alcune forze politiche sul voto di fiducia può dar vita a quella che viene definita 'non sfiducia tecnica', permettendo così all'esecutivo di partire.Continua a leggere

Governo - Lega non ostacolerà “soluzioni d’emergenza”. Di Maio : “Non sfiducia tecnica? Da prima Repubblica” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Governo - cos’è la “fiducia tecnica” di cui si parla in queste ore : Gli scenari che si prospettano per formare il Governo sono diversi, uno di questi è la cosiddetta “fiducia tecnica”, di cui i media stanno parlando con particolare enfasi in queste ultime ore. In sostanza è un accordo tra forze politiche che si uniscono per un periodo limitato e per conseguire uno scopo comune, in questo caso la legge di bilancio, e per permettere al paese di ritornare alle urne in autunno, con ogni probabilità già a ottobre. ...

Governo - Gros-Pietro : piena fiducia in Mattarella : Milano, 30 mag. , askanews, 'piena fiducia nelle autorità istituzionali del Paese, a partire dal presidente della Repubblica'. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a ...

Cos'è la "non sfiducia tecnica" al Governo Cottarelli : l'unico precedente è l'Andreotti II all'alba del Compromesso storico : E' complicato definire il concetto di 'non sfiducia tecnica' rispetto alla nascita di un Governo. E tuttavia nella storia della Repubblica italiana c'è stato un 'Governo della non sfiducia': così venne definito il monocolore Andreotti II, sostenuto dalla Dc e dalle minoranze linguistiche.In pratica, si esplica con l'astensione di un gruppo, che determina l'abbassamento del quorum della maggioranza dei votanti necessario per far ...

Governo - le tre ipotesi per allontanare i timori sui risparmi : fiducia tecnica - incarico a Giorgetti o asse Lega-M5S : Senza un esecutivo pienamente legittimato dal Parlamento, l’Italia rischierebbe di precipitare in una crisi simile a quella che nel 2011 la portò sull’orlo del baratro

Governo - Cottarelli in 'stand by' : fiducia tecnica o voto a luglio : ROMA - Carlo Cottarelli vive un giorno di stand by aprendo così due scenari opposti: scioglimento immediato delle Camere e elezioni a fine luglio o un accordo con le forze politiche per una fiducia '...

Governo Cottarelli - l’elenco dei ministri e il voto di fiducia : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli è salito in mattinata al Quirinale con la lista dei ministri pronta per esser sottoposta al capo dello Stato. Una lista snella e rigorosamente tecnica: i ministri non si presenteranno alle prossime elezioni. L’ex-direttore del Fondo Monetario Internazionale, oltre all’incarico di presidente del Consiglio, terrà per sè l’interim del ministero dell’Economia. Agli Esteri, Elisabetta ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 16.30. E Martina al Pd : «Fiducia? Asteniamoci» : Il reggente del Pd: «Sosteniamo l'iniziativa di Mattarella e il Governo neutrale. Per questo ci asteniamo»

Martina : "Pd si astenga su fiducia a Governo" : "Per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica, penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere , evitando anche così ogni strumentalizzazione di sorta. Proporrò alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa ...

Martina : “Pd si astiene su fiducia a Governo” : Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica, penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni strumentalizzazione di sorta. Proporrò alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa posizione”. Lo ha detto Maurizio Martina alla riunione del Gruppo Pd alla Camera. L'articolo Martina: “Pd si astiene su ...

Governo - senza la fiducia a Cottarelli più vicino l’aumento dell’Iva da 12 - 5 miliardi : Il no preventivo che arriva da M5S, Lega, Fdi e Forza Italia all’esecutivo incaricato dal capo dello Stato di portare il Paese alle nuove elezioni mette a repentaglio i meccanismi di definizione delle misure di finanza pubblica per il prossimo anno. Scongiurare l’aumento Iva vorrebbe dire evitare aumenti medi fino a 317 euro per le famiglie italiane...