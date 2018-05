Governo | insulti e minacce a Mattarella su Facebook | tre persone indagate Rischiano fino

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Noi mai con Berlusconi. La Lega nega voto per guai finanziari”. Lui risponde : “Sono insulti” : La Lega insiste per cercare un dialogo con i 5 stelle e far partire un Governo, Luigi Di Maio ribadisce l’insormontabile veto su Silvio Berlusconi. Quindi chiede il voto anticipato e alza i toni. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, scrive su Twitter in mattinata rilanciando un post del leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi con Forza Italia”. Poi sul Blog delle Stelle rilancia: ...

Governo - Bonafè (Pd) : “Il Pd e il M5s sono forze alternative non si dimenticano 5 anni di insulti” : Simona Bonafè (Pd) commenta a Omnibus (La7) la situazione politica attuale “della quale – spiega – il Pd non ha nessuna particolare responsabilità. Dopo 53 giorni di giochini di potere e di veti parlare oggi di punti di contatto tra Pd e M5s è difficile. I punti programmatici sono molto diversi. La base Pd non capirebbe” L'articolo Governo, Bonafè (Pd): “Il Pd e il M5s sono forze alternative non ...

Governo - Morani (Pd) : “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi” : “Accordo con M5s? Io non ho dubbi nel dire no, ne sono convinta nel profondo, ma per ragioni riguardanti i programmi, non per i loro insulti, che restano una questione personale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Alessia Morani, che spiega: “Ad esempio, sull’emergenza Ilva ieri si è consumata in Europa una cosa gravissima: il M5S ha presentato un atto con cui chiedeva la ...

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Governo - Forza Italia : danni li producono veti e insulti Di Maio : Roma, 15 apr. , askanews, 'Vorremmo ricordare all'onorevole Luigi Di Maio che il centrodestra unito è la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni. In democrazia di cui ...

Governo : Salvini - basta insulti o al voto : ANSA, - ROMA, 15 APR - "Sono stufo. basta con questi che si insultano dalla mattina alla sera: o si fa il Governo che è emerso da chi ha vinto le elezioni o andiamo al voto e non se ne parla più". ...

Salvini accelera sul Governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Salvini : "Ora basta con gli insulti Accelerare per il Governo" : Dopo il secondo giro di consultazioni e le posizioni divergenti tra Forza Italia e Lega su una trattativa con il Movimento Cinque Stelle, arriva un appello da parte del leader della Lega, Matteo ...

Governo l appello di Salvini a M5s e FI 'Basta con veti e insulti - la pazienza è finita' : La crisi siriana 'porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo Governo'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. 'C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. ...