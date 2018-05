Governo | incontro informale Mattarella-Di Maio

Si riapre la trattativa per il Governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Governo - Cottarelli al Colle per un incontro informale con il presidente Mattarella : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli intorno alle 8.30 di questa mattina è uscito dal suo hotel e si è diretto al Quirinale. Qui, secondo le prime indiscrezioni, avrà un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'articolo Governo, Cottarelli al Colle per un incontro informale con il presidente Mattarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Serve altro tempo». Mercoledì un nuovo incontro : Il premier incaricato lascia il Quirinale dopo mezz’ora di colloquio. Fonti della presidenza della Repubblica: «Nessuno ha parlato di rinuncia. Necessari ulteriori approfondimenti»

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo : Di Maio - domani incontro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Il Governo Cottarelli va incontro alla sfiducia : non ha i voti né alla Camera né al Senato : Non ci sono i numeri per un Governo Cottarelli. Mentre lo spread italiano subisce una forte impennata e l'economista è ancora al Quirinale per ricevere l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le forze politiche del Parlamento annunciano la loro posizione sul futuro esecutivo. Il responso era annunciato: il nuovo Governo non ha la maggioranza né in una Camera né nell'altra.Prevedibile, dal momento che ...