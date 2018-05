Governo | il Quirinale | “Non si forzano tempi per esecutivo politico” Di Maio | “Spostiamo

La proposta di Di Maio : “Savona al Governo ma non all’Economia”. Cottarelli torna al Quirinale : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». ...

Dal Quirinale no a forzature - altro tempo per un Governo politico : Roma, 30 mag. , askanews, Nessun problema per la lista dei ministri ma Mattarella e Cottarelli hanno deciso insieme di non forzare sui tempi per un eventuale governo politico. E' quanto viene spiegato ...

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio ricevuto da Mattarella - Cottarelli in standby : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Governo - Di Maio e Cottarelli al Quirinale. Avvistato anche Giancarlo Giorgetti : Accelerazione della trattativa politica per la soluzione del caos-Governo . Nella seconda parte del pomeriggio sono saliti al Quirinale prima Luigi Di Maio e poi il braccio destro di Matteo Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti . ...

Cottarelli torna al Quirinale : “Possibile un Governo politico - attendiamo” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto da poco al Quirinale per un secondo incontro di giornata con Mattarella. Dopo la visita della mattina, aveva detto_ «Durante l’attività del presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la nascita di un governo politico. Que...

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Cottarelli : «Possibile un Governo politico». Di Maio : «Altrimenti subito al voto» - e sale al Quirinale : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio boccia l’astensione sulla fiducia: «Esecutivo Conte o elezioni anticipate». Salvini non molla su Savona all’Economia e punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Di Maio : “Fateci fare il Governo e lo spread scende. Pronti a rivedere le nostre posizioni - il nemico non è il Quirinale” : “Non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. È solo per questo che abbiamo scritto quel contratto con la Lega. Non è stato semplice perché su tante cose non siamo d’accordo. E poi sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega. Però ci siamo ritrovati su tante cose. Il punto non è stato Savona ma tutti quelli come lui. Io non individuo il nemico nel Quirinale ma ci devono dire ...

Governo ultime notizie - Mattarella ripensa a Conte-Savona?/ Meloni-FdI "disponibili" - Cottarelli al Quirinale : Governo ultime notizie, Cottarelli da Mattarella anche domani, non presentata la lista dei Ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:20:00 GMT)

DIRETTA / Governo : consultazioni - Cottarelli lascia il Quirinale - serve altro tempo. Possibile voto a luglio o agosto : DIRETTA / Governo, consultazioni: Cottarelli lascia il Quirinale, la lista dei ministri non c'è. Può saltare l'accordo: voto a luglio? Dopo 86 giorni di discussioni e trattative, l'Italia è ancora ...

Caos Governo : Cottarelli verso la rinuncia? Ma il Quirinale smentisce : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia, con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Governo. Al Quirinale si preparava giuramento - poi il colpo di scena - : ... Cottarelli al Colle, ma preoccupa lo spread; Visco: 'Il destino dell'Italia e' quello dell'Europa' 29 maggio 2018 Cultura, nasce a Tirana il primo centro Dante nel mondo 29 maggio 2018 Turismo, ...

Governo - Cottarelli sale al Quirinale ma senza lista dei ministri : Dopo il nulla di fatto di Giuseppe Conte, sostenuto da 5 Stelle e Lega che però non hanno raggiunto un accordo con il Quirinale sul ministro dell'Economia, il nuovo premier incaricato, Carlo ...

Governo - M5s : manifestazione 2 Giugno non è contro il Quirinale : "Amiamo la democrazia e la Costituzione. Sabato 2 Giugno non è un giorno qualsiasi per gli italiani, è la Festa della Repubblica. E la nostra piazza non è una piazza contro il Quirinale". E' quanto si ...