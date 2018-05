Governo | il nodo economia blocca Lega e 5 stelle | Salvini al bivio | Di Maio vede

Governo - il nodo economia blocca Lega e 5 stelle : Salvini al bivio : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del 'Governo del cambiamento' rinunciando alla 'bandiera' Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Governo ultime...

Governo - si riaprono i giochi : M5S rilancia con Giorgetti premier - ma resta il nodo Savona : Certo, ci sono ancora problemi per la lista dei ministri. Alcuni si sono fatti indietro. E, in particolare non è ancora assegnata la delicatissima casella dell'Economia. Ma se...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ma lo scenario politico che ora si dischiude non è esattamente quello che si prospettava soltanto quindici giorni fa. E, per questo, alla luce degli sviluppi delle ultime ore, l’appuntamento del rinnovo del consiglio di amministrazione di Cdp e dei suoi vertici, il presidente Claudio Costamagna e l’amministratore delegato Fabio Gallia, si presenta tutto all’insegna dell’incertezza. Un vero e proprio ...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Sarà quello delle nomine uno dei primi dossier che il Governo guidato da Carlo Cottarelli si troverà da subito sul tavolo. Una partita, questa, che, visto l’orizzonte temporale in cui opererà questo esecutivo, indicato oggi dallo stesso Cottarelli, avrà necessariamente una portata più limitata dal momento che rimarrebbe esclusa la tornata del rinnovo ai vertici delle grandi aziende pubbliche che avrà il ...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Sarà quello delle nomine uno dei primi dossier che il Governo guidato da Carlo Cottarelli si troverà da subito sul tavolo. Una partita, questa, che, visto l’orizzonte temporale in cui opererà questo esecutivo, indicato oggi dallo stesso Cottarelli, avrà necessariamente una portata più limitata dal momento che rimarrebbe esclusa la tornata del rinnovo ai vertici delle grandi aziende pubbliche che avrà il ...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Sarà quello delle nomine uno dei primi dossier che il Governo guidato da Carlo Cottarelli si troverà da subito sul tavolo. Una partita, questa, che, visto l’orizzonte temporale in cui opererà questo esecutivo, indicato oggi dallo stesso Cottarelli, avrà necessariamente una portata più limitata dal momento che rimarrebbe esclusa la tornata del rinnovo ai vertici delle grandi aziende pubbliche che avrà il ...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ma lo scenario politico che ora si dischiude non è esattamente quello che si prospettava soltanto quindici giorni fa. E, per questo, alla luce degli sviluppi delle ultime ore, l’appuntamento del rinnovo del consiglio di amministrazione di Cdp e dei suoi vertici, il presidente Claudio Costamagna e l’amministratore delegato Fabio Gallia, si presenta tutto all’insegna dell’incertezza. Un vero e proprio ...

Governo. Ultime ore di trattative. Poi Conte al Colle. Resta il nodo Savona : Ormai l'oggetto del Contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Governo M5S-Lega - toto ministri : nodo Savona/ Salvini : “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione : Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una Domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:14:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Il nodo Savona mette a rischio il Governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo - Di Maio tra due fuochi : il nodo resta Savona : Scelto il premier, adesso manca soltanto la squadra dei ministri. Ma in attesa che la fatidica lista venga consegnata al Colle, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sembra al centro di due...

Governo - Conte : 'La riserva? Stiamo lavorando'. Nodo Savona - Salvini : al Mef mai un amico della Germania : Ma quello relativo al ministero dell'Economia non sarebbe il solo Nodo sul tavolo. Secondo fonti del centrodestra anche le caselle Esteri, Giustizia e Difesa sarebbero ancora un rebus nell'ambito ...

Governo M5S-LEGA - LISTA MINISTRI CONTE : NODO SAVONA/ Salvini "arrabbiato" - muro contro muro Colle-Lega : GOVERNO MS5-Lega, NODO ministero dell’Economia, SAVONA, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:10:00 GMT)