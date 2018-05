Governo | il M5S «scarica» Savona per salvare il governo politico Ma la Lega resiste Di

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un Governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Cottarelli da Mattarella : «Governo politico possibile» : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Governo ultime notizie - Cottarelli attende M5s-Lega/ Salvini : “ok esecutivo con Di Maio e Meloni - oppure voto” : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Governo - Bonafede : “Astensione per far partire Cottarelli? Non e` soluzione - per M5s Governo politico o voto” : “Astensione per far partire governo Cottarelli e poi tornare al voto? Cottarelli non e` una soluzione, per M5s governo politico o voto“. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede respinge l’ipotesi di lasciare partire l’esecutivo tecnico, pur senza dare un voto positivo di fiducia, dopo le parole con cui la Lega spiegava di “non voler ostacolare soluzioni d’emergenza”. “Non vedo alcuna ragione per ...

Governo : Martina - in piazza 1°giugno - alternativa a Lega-M5S : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...

Governo : Martina - in piazza 1°giugno - alternativa a Lega-M5S : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...

Savona nel 2015 : 'Con M5s e Lega al Governo - speculazione internazionale come in Grecia' : Savona era stato indicato come ministro dell'economia di un governo gialloverde, proposta poi bocciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Governo : Di Maio - da M5S no a Cottarelli - esecutivo politico o voto (2) : (AdnKronos) – Per Di Maio, “o si fa un Governo politico o si va al voto”. L'articolo Governo: Di Maio, da M5S no a Cottarelli, esecutivo politico o voto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Di Maio - da M5S no a Cottarelli - esecutivo politico o voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Il Governo Cottarelli non ha nessuna legittimazione. Non si può che votare contro la fiducia”. Lo dice all’Adnkronos il leader del M5S Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, da M5S no a Cottarelli, esecutivo politico o voto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Meloni : “Disponibili anche a sostenere Governo che veda Lega insieme al M5s” : “Cottarelli non è nel nostro radar. Non c’è nessuna ragione di mandare in aula un governo che non ha una maggioranza che nessuno ha scelto. Mattarella ci ha argomentato la ragione per cui non voleva dare l’incarico al centrodestra, ha detto ‘non manderò in aula un governo che non ha una maggioranza’. Segnalo che Cottarelli ha molti, ma molti meno voti di quelli che avrebbe avuto il governo di centrodestra”. Lo ...

Governo ultime notizie - Cottarelli “forse intesa politica”/ Giorgetti su accordo Lega-M5s “ci abbiamo provato” : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:30:00 GMT)

Governo - Bersani : “M5s e Lega? Hanno messo insieme burro e ferrovia - cioè flat tax e reddito cittadinanza” : “M5s e Lega? In nome dell'”anti” questi qui stanno mettendo insieme il burro con la ferrovia”. E’ la metafora pronunciata a Dimartedì (La7) dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a proposito dell’accordo di Governo tra 5 Stelle e Lega. E spiega: “Stanno, cioè, mettendo insieme la flat tax con il reddito di cittadinanza, con l’una incassi di meno, con l’altra spendi di più. La ...