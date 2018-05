Governo | Di Maio | spero di poter governare da solo

Governo - Di Maio riapre. Ma Salvini : solo per l'emergenza : La polvere intorno alla crisi politica italiana è diventata così fitta che nemmeno i mercati sanno quale direzione prendere . Per alcune ore ha ripreso corpo l'ipotesi di un Governo politico, poi però spazzata via dalla Lega, che ...

Cottarelli : "Spiraglio per Governo politico" | Salvini : "No a Di Maio ok a esecutivo di emergenza | Interessi sui Btp volano al 3% : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli Interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Di Maio : o si fa partire il Governo Conte - o si va al voto subito : Pronti collaborare con il Colle" "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente ...

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all'uscita dall'euro. Si vedrà.

L'ultimatum di Di Maio : "O Governo Conte o voto" : In fondo anche stamattina Centinaio aveva confermato che la Lega avrebbe comunque continuato a proporre Paolo Savona come ministro dell'Economia . E Giancarlo Giorgetti , braccio destro del ...

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : 'All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Di Maio 'Governo Conte o elezioni'. E Cottarelli attende : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

Salvini gela Di Maio : «Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto». Cottarelli : possibile Governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle : possibile Governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al Colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Luigi Di Maio : "O Governo Conte o voto subito" : "Noi siamo stati responsabili e chiamiamo tutti alla responsabilità". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5s, conversando con l'agenzia di stampa Agi a Montecitorio."Crediamo che il più grande errore sia stato quello di respingere il governo del cambiamento 48 ore fa. Ora ci sono due strade: o far partire il governo Conte con una soluzione ragionevole o si va al voto subito" osserva ancora Di Maio, di fatto replicando ...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "No a Di Maio - al voto presto" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale. Intanto Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il Governo e dice sì al voto ma non a luglio

Governo - Renzi : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)