Governo : Di Maio - 2 giugno in piazza per chiedere esecutivo politico o voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Quando si va a votare si sceglie”. E nel giorno della “festa della nostra Repubblica, il 2 giugno, sarà la giornata in cui chiederemo o Governo politico o nuove elezioni”. Così Luigi Di Maio, in una diretta Fb.“Il Governo tecnico – rimarca Di Maio – non è contemplato dai cittadini quando vanno a votare. Tutti votano una forza politica e sperano vada al Governo, oppure ...

Governo : Di Maio - M5S ci sta - ora dipende da Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “M5S ci sta, ora dipende dall’altra forza politica che fa parte del contratto” di Governo far partire un esecutivo 5 Stelle-Lega. Se “ci stiamo, chiederemo di richiamare Conte al Quirinale e far partire il Governo del cambiamento che vogliamo e con una squadra già pronta, il cui rapporto in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c’era. E’ una grande occasione”. ...

Governo : Di Maio - Savona in squadra ma non al Mef - no a Governo tecnico : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Se questa legislatura deve lasciare un ricordo, deve essere per un governo politico e non tecnico. Se dobbiamo ritrovarci un governo tecnico solo perché nella squadra dei ministri ce n’è uno non accettato dal Quirinale allora faccio un ragionamento: troviamo una persona della stessa caratura di Savona”, che resterebbe comunque “nella squadra di governo in altra posizione di ministro. ...

Governo : Di Maio - 2 giugno in piazza per chiedere esecutivo politico o voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Quando si va a votare si sceglie”. E nel giorno della “festa della nostra Repubblica, il 2 giugno, sarà la giornata in cui chiederemo o Governo politico o nuove elezioni”. Così Luigi Di Maio, in una diretta Fb.“Il Governo tecnico – rimarca Di Maio – non è contemplato dai cittadini quando vanno a votare. Tutti votano una forza politica e sperano vada al Governo, oppure ...

Governo : Di Maio - M5S ci sta - ora dipende da Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “M5S ci sta, ora dipende dall’altra forza politica che fa parte del contratto” di Governo far partire un esecutivo 5 Stelle-Lega. Se “ci stiamo, chiederemo di richiamare Conte al Quirinale e far partire il Governo del cambiamento che vogliamo e con una squadra già pronta, il cui rapporto in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c’era. E’ una grande occasione”. ...

Cottarelli : ancora tempo per Governo politico. Di Maio : Savona nel Governo ma no al Mef : La notizia è stata diffusa da fonri del Quirinale al ermine di un'altra giornata politica fitta di incontri, indiscrezioni e colpi di scena. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio incaricato ...

Luigi Di Maio - il piano per il Governo : Conte premier e Savona... Clamorosa retromarcia : ... Conte presidente del Consiglio, Paolo Savona nel governo, ma con un'altra persona al ministero dell'Economia . un accrocchio che richiederebbe, oltre che l'assenso del carroccio , con il quale Di ...

Di Maio : Governo con Savona ma non al Tesoro. Il Colle concede altro tempo. Salvini : «Pazienza quasi finita» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Governo - colpo di scena : Di Maio chiede passo indietro a Savona - Salvini al bivio : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Il M5S rilancia il Governo politico Di Maio : «Alternativa a Savona per il Mef. Lui comunque nella squadra» : Consultazioni in sequenza del presidente della Repubblica. Nel pomeriggio il leader del M5S aveva detto no a qualunque forma di fiducia ad un governo non politico

SAVONA NEL Governo LEGA-M5S MA NON ALL’ECONOMIA/ Video - la proposta di Di Maio ‘inguaia’ Salvini : SAVONA: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del GOVERNO M5s-Lega 'stoppato' da Mattarella. Di Maio "nella squadra ma non al Mef"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:06:00 GMT)

Di Maio : Savona nel Governo - ma no al Mef : 19.06 "Troviamo persona della stessa caratura eccellente di Paolo Savona" per il ministero dell'Economia "e Savona rimane nella squadra di governo in un'altra posizione". E' la proposta lanciata dal leader M5S Di Maio in diretta Facebook. Poi ribadisce il "no" dei 5 Stelle ad un esecutivo Cottarelli, "che non avrà i numeri in Parlamento". E insiste: "O un governo politico o nuove elezioni". Infine sottolinea: "E' sbagliato dire che volevamo ...

Di Maio : Governo con Savona ma non al Tesoro. Il Colle concede altro tempo. Salvini : «Pazienza quasi finita» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

La proposta di Di Maio : “Savona al Governo ma non all’Economia”. Salvini gli dice no : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». La pr...