Governo : Di Maio - da M5S no a Cottarelli - esecutivo politico o voto (2) : (AdnKronos) – Per Di Maio, “o si fa un Governo politico o si va al voto”. L'articolo Governo: Di Maio, da M5S no a Cottarelli, esecutivo politico o voto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato - soluzione per l'emergenza e poi voto'. Cottarelli : possibile Governo politico : Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all'uscita dall'euro. Si vedrà.

Di Maio : M5S può ambire Governo da solo : 13.29 Il governo di Cottarelli sarebbe "un governo che non ha un voto del popolo, né un voto in Parlamento. Rischia di trasformarsi nell'unico governo della storia senza un voto di fiducia". Così Di Maio a Fanpage.it. "Il M5S può ambibire a governare da solo".In precedenza aveva ipotizzato due strade: via al governo Conte o subito al voto. Sulla mobilitazione convocata per il 2 giugno spiega che "è una chiamata pacifica. Non è contro la ...

Governo - Di Maio riapre. Ma Salvini : solo per l'emergenza : La polvere intorno alla crisi politica italiana è diventata così fitta che nemmeno i mercati sanno quale direzione prendere . Per alcune ore ha ripreso corpo l'ipotesi di un Governo politico, poi però spazzata via dalla Lega, che ...

Governo - Di Maio : spero di poter governare da solo : Roma, 30 mag. , askanews, Con la Lega 'non abbiamo fatto una alleanza e non stiamo facendo un'alleanza. Abbiamo portato avanti un contratto di Governo in cui abbiamo messo i punti sui quali eravamo d'...

Cottarelli : "Spiraglio per Governo politico" | Salvini : "No a Di Maio ok a esecutivo di emergenza | Interessi sui Btp volano al 3% : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli Interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Di Maio : o si fa partire il Governo Conte - o si va al voto subito : Pronti collaborare con il Colle" "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente ...

L'ultimatum di Di Maio : "O Governo Conte o voto" : In fondo anche stamattina Centinaio aveva confermato che la Lega avrebbe comunque continuato a proporre Paolo Savona come ministro dell'Economia . E Giancarlo Giorgetti , braccio destro del ...

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Di Maio 'Governo Conte o elezioni'. E Cottarelli attende : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

