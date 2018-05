Governo | dal 4 marzo al fallimento di Conte passando per il no di Renzi al M5s | tutte

Dal Quirinale no a forzature - altro tempo per un Governo politico : Roma, 30 mag. , askanews, Nessun problema per la lista dei ministri ma Mattarella e Cottarelli hanno deciso insieme di non forzare sui tempi per un eventuale governo politico. E' quanto viene spiegato ...

Governo - dalle elezioni al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo : Salvini - ora Colle spieghi come uscire dal pantano : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Eravamo pronti a fare il Governo, c’è stato detto no. Detto questo, chi ha disfatto”, ovvero “Mattarella e lo dico con tutto il rispetto possibile, ci spieghi come uscire da questa situazione, come uscire dal pantano”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal mercato di Pisa dove si è recato per incontrare commercianti ambulanti e cittadini. L'articolo Governo: Salvini, ora ...

Dall'impennata dello spread alle giravolte sul Governo - cronaca di una giornata drammatica : La mancata lista dei ministri per un governo Cottarelli, l'impennata dello spread, ilcalo della Borsa, la gaffe del commissario europeo Oettinger: i fatti che hanno scandito un altro giorno di ...

Crisi Governo - spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Governo COTTARELLI - ULTIME NOTIZIE/ Spread a 320 punti e lista nomi ministri : dalla Severino a Sabino Cassese : GOVERNO COTTARELLI, ULTIME NOTIZIE, oggi la lista dei nomi dei ministri: il Premier anche all'Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia

Riesplode la bufala Pertini sui Ministri scelti dal Governo : fake news anti Mattarella : Sta circolando proprio in queste ore quella che potremmo definire tranquillamente la bufala Pertini, in relazione a quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel panorama della politica italiana. Dopo alcune precisazioni condivise su queste pagine in merito ai poteri del Presidente della Repubblica, provando a chiarire alcuni aspetti inerenti la scelta di rifiutare Savona come Ministro dell'Economia, oggi tocca concentrarsi su un altro ...

Governo - lo spread sfonda il muro dei 260 punti in apertura. Titoli decennali al massimo rendimento dal maggio 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si allarga ancora alla riapertura dei mercati: il differenziale tra i Titoli tedeschi e quelli italiani sfonda il muro dei 262 punti, dopo la chiusura di lunedì a 233 e un picco di 237,7. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%, una percentuale mai raggiunta dal maggio 2014. L'articolo Governo, lo spread sfonda il muro dei 260 punti in apertura. Titoli decennali al massimo rendimento dal maggio ...

Governo - dalla fiducia - o sfiducia - alle elezioni - le prossime tappe | : Un percorso di circa quattro mesi, che inizia con il conferimento dell'incarico a Carlo Cottarelli e può sfociare in nuove elezioni subito dopo l'estate. Il presidente del consiglio deve ottenere la ...

Dall'Ilva alla Legge di Bilancio - le date cruciali per il Governo : La sterilizzazione dell'aumento dell'Iva e la vendita dell'Ilva, il decreto che proroga la data per la cessione di Alitalia e il confronto con la Commissione Europea sui conti pubblici. E' ricca di ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio : dal Colle no anche a nomi Bagnai e Siri : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Governo : contro gli esaltati accecati dal livore - io sto con Mattarella : E adesso basta. Davanti a tanta esaltazione, ignoranza, tracotanza e incompetenza le parole di ieri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella segnano un ritorno alla realtà e pongono un argine costituzionale a una deriva pericolosa. Non ci sono e non ci possono essere vie di mezzo in questa drammatica vicenda, la Lega e i 5 stelle hanno superato ogni limite democratico e istituzionale. Quelli che difendevano la Costituzione nel ...

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...