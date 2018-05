Governo | Cottarelli vede Mattarella Salvini ' Sia il presidente a risolvere l impasse

Cottarelli al Colle - torna ipotesi Governo 5S-Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il premier incaricato dovrebbe consegnare la lista dei ministri sebbene il percorso si presenti molto complicato per la mancanza dei

Si riapre la trattativa per il Governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Due scenari : Cottarelli o M5s-Lega bis? : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

Cottarelli - M5s-Lega bis o voto : gli scenari possibili del nuovo Governo : Giuseppe Conte nelle vesti di premier di un governo politico sostenuto da M5S e Lega, ma, ovviamente, senza Paolo Savona all'Economia. Al momento si tratterebbe di una speranza coltivata in casa 5 ...

Governo - Cottarelli al Colle per un incontro informale con il presidente Mattarella : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli intorno alle 8.30 di questa mattina è uscito dal suo hotel e si è diretto al Quirinale. Qui, secondo le prime indiscrezioni, avrà un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'articolo Governo, Cottarelli al Colle per un incontro informale con il presidente Mattarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - si tratta : Cottarelli in bilico : L'impennata dello spread. Lo sprofondare delle Borse. E si cambia tutto. O meglio: tutto si riapre nella crisi politica italiana che sembrava arrivata a un punto (quasi) fermo con il tentato...

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

Governo ultime notizie - Cottarelli o Conte-Savona?/ Video diretta - Mattarella forse ci ripensa su Lega-M5s : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 04:55:00 GMT)

Governo ultime notizie - Mattarella ripensa a Conte-Savona?/ Meloni-FdI "disponibili" - Cottarelli al Quirinale : Governo ultime notizie, Cottarelli da Mattarella anche domani, non presentata la lista dei Ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:20:00 GMT)

Di Maio rilancia il Governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Di Maio rilancia il Governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Governo - Cottarelli in 'stand by' : fiducia tecnica o voto a luglio : ROMA - Carlo Cottarelli vive un giorno di stand by aprendo così due scenari opposti: scioglimento immediato delle Camere e elezioni a fine luglio o un accordo con le forze politiche per una fiducia '...