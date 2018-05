Governo | così Matteo Salvini è diventato l’ago della bilancia

Governo - così Salvini è diventato l’ago della bilancia : Uno vale uno, ma lui vale dieci. Ce li ha tutti lì (sì, compresi noi), a pendere dalle sue labbra e aspettare una sua decisione che cambierà il futuro prossimo dell’Italia. Vorrà tornare a elezioni già a luglio, signor Salvini? Desidera un Governo balneare, prima? O preferisce un esecutivo con lui premier, forse? Matteo la ruspa è riuscito a prendersi la scena da protagonista. Era il leader della terza forza politica uscita dalle elezioni ...

Governo - Scanzi : “Mattarella? Ha dimostrato di essere dilettante. Così ha regalato milioni di voti a populisti” : “Salvini e Di Maio dilettanti allo sbaraglio? Mi dispiace dirlo, ma, se c’è stato un dilettante, quello è Mattarella, il quale con la scelta di domenica sera ha regalato milioni di voti a quei populisti che vuole combattere. E infatti la Lega è passata al 28%.”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ospite di Dimartedì, su La7. E aggiunge: “Mattarella non ha fatto nulla di eversivo e Di ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo - Salvini : “Oettinger? Dovrebbe dimettersi. Traditore chi difende Europa così com’è” : “La dichiarazione di Oettinger sa tanto di minaccia. Uno così Dovrebbe dimettersi”. A dirlo, in diretta su Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’intervista rilasciata dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in cui sostiene che la caduta dei mercati insegnerebbe agli italiani a non votare per i partiti populisti. “In Italia – è un altro passaggio della diretta – ...

Salta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre : "Meglio così". Le nuove frontiere del Tgtainment : Giuseppe Conte non sarà il nuovo presidente del Consiglio: la notizia irrompe sui media a pochi minuti alle 20.00, in tempo per i Tg, e la già tesa situazione politica diventa drammatica, tra la dure dichiarazioni di Sergio Mattarella dal Quirinale e quelle guerrigliere di Di Maio via social e di Salvini in comizio a Terni e Spoleto.prosegui la letturaSalta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre: "Meglio così". Le nuove frontiere del ...

Governo : Boldrini - solidarietà a Mattarella - pressione partiti così mai vista : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “solidarietà al Presidente #Mattarella che è oggetto di una pressione partitocratica come mai si era vista nella storia della Repubblica. Mettere in discussione sue prerogative significa colpire un pilastro della #Costituzione. Se questo Governo nascerà meriterà dura opposizione”. Lo scrive Laura Boldrini su Facebook. L'articolo Governo: Boldrini, solidarietà a Mattarella, pressione partiti così mai ...

Scontro su Savona - il Governo è in bilico Salvini : «Così si torna al voto» | : Lega e M5S compatti sul nome dell’economista. Il sospetto grillino: Berlusconi ha convinto Matteo coi sondaggi

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicità di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - Conte in bilico : 'Così mi distruggono - ero in buona fede' : Un premier sconosciuto e un possibile ministro del'Economia di 82 anni, Paolo Savona , indicato dalla Lega, sostenitore dell'uscita dall'euro , provocano forti perplessità nel presidente Sergio ...

Elisabetta Gardini - schiaffo al Governo Lega-M5s : 'Se fanno così in Europa perderanno' : 'Quando il nostro governo , di Silvio Berlusconi , ndr, fu buttato di sotto, sapevano che ci sarebbe stata una schiera di persone che avrebbe accettato supinamente i dettami dell 'Europa '. Elisabetta ...

FLOP M5S-LEGA/ Così il Governo Conte rischia di portarci in recessione : Ci sono misure nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che rischiano di portare l’Italia in recessione. CARLO PELANDA ci spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ Lega e M5s pronti a riportare l'Italia nella Prima Repubblica, di S. CingolaniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI governo?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda