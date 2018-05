Governo | cos’è la “fiducia tecnica” di cui si parla in queste ore

wired

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Gli scenari che si prospettano per formare ilsono diversi, uno di questi è la cosiddetta, di cui i media stannondo con particolare enfasi inultime ore. In sostanza è un accordo tra forze politiche che si uniscono per un periodo limitato e per conseguire uno scopo comune, in questo caso la legge di bilancio, e per permettere al paese di ritornare alle urne in autunno, con ogni probabilità già a ottobre. Per esempio ottenendo l’astensione dei partiti contrari al govenro durante il voto di fiducia, al posto di un voto contro. Un passaggio lieve a cospetto delmento che, come da procedura, deve esprimere il voto di fiducia a ogninascente e che oggi, anche se il neo-premier Carlo Cottarelli riuscisse a formare un esecutivo, probabilmente non otterrebbe. Con la fiducia tecnica, al contrario, gli schieramentimentari danno tempo al ...