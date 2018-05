Governo | Confartigianato Veneto | attenti a scontro con Europa 2

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – ’65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più ‘prezioso’ è il turista tedesco che vale un quarto della fetta straniera e soggiorna ancora più a lungo. Si tratta quindi di un turismo ricco e non mordi e fuggi”. Agostino ...

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – ’65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più ‘prezioso’ è il turista tedesco che vale un quarto della fetta straniera e soggiorna ancora più a lungo. Si tratta quindi di un turismo ricco e non mordi e fuggi”. Agostino ...

Governo : Confartigianato veneto - poca 'impresa' nel nuovo 'contratto' e poca 'famiglia' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dual tax? - prosegue Bonomo - Valuteremo gli effetti quando sarà più chiara. Noi puntiamo non solo ad una riduzione delle tasse ma ad un sistema fiscale più equo e che non imponga, dietro lo schermo del contrasto all’evasione, onerosi obblighi di comunicazione a carico d

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Impresa 4.0, welfare aziendale, semplificazioni burocratiche e normative, giustizia veloce e di prossimità, infrastrutture strategiche: in un momento delicatissimo e strategico per il futuro del Paese e, di riflesso, per un territorio ancora non pienamente rientrato nei binari della ripresa, le scelte che compirà il neo Governo Conte nel merito di quelle che riteniamo le nostre priorità, potranno fare ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno innanzi tutto di certezza, stabilità, e regole chiare. Poi di un Governo che affronti alcune questioni chiave. Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale ‘ afferma il Presidente – attraverso il nostro documento ‘Per tornare a crescere”: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario; ...