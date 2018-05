Governo | colpo di scena | M5s chiede passo indietro a Savona Salvini al bivio | Di Maio

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi , contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il Governo Cottarelli Elezioni a luglio - cresce l'ipotesi : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

Governo - Meloni : no Monti-bis - no altro colpo di Stato mascherato : "Nel 2011 era lo spread, ora l'aumento dell'Iva: cambiano le minacce ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di ...