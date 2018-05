Governo | colloquio Mattarella-Di Maio

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Governo - Conte da Mattarella alle 19 colloquio formale. La mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa'. : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

**Governo : Conte a colloquio con Mattarella** : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al Quirinale a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferirgli sugli sviluppi dell’incarico ricevuto, non quindi per sciogliere la riserva. L'articolo **Governo: Conte a colloquio con Mattarella** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Conte a colloquio con Mattarella** : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al Quirinale a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferirgli sugli sviluppi dell’incarico ricevuto, non quindi per sciogliere la riserva. L'articolo **Governo: Conte a colloquio con Mattarella** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Conte al Quirinale per colloquio con Mattarella : Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo aver lasciato Montecitorio in taxi, si è recato al Quirinale. E' molto probabile che sia salito al Colle per un colloquio informale con il Capo dello Stato ...

Governo M5s-Lega - lungo colloquio Conte-Mattarella al Quirinale : 23 mag 17:01 Governo, Paolo Savona lascia il fondo Euklid per "impegni pubblici" Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 ...

Governo - Fico al Quirinale per colloquio con Mattarella : Il presidente della Camera, Roberto Fico, è giunto al Quirinale per l'incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alle 12 sarà invece la volta del presidente del Senato, Elisabetta Alberti ...

Colloquio tra Salvini e Di Maio : “Abbiamo chiuso sul futuro premier e sulla squadra di Governo” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto un lungo Colloquio questa mattina terminato, secondo quanto riferisce l’Agi, verso le 13. Ancora una volta al centro dell’incontro ci sono i nomi del futuro premier e dei componenti della squadra di governo. ...

Di Maio dopo il colloquio al Quirinale : 'Pronti a far partire Governo. Nomi non ne facciamo' : Anche fonti della Lega , interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di ecoNomia a Palazzo Chigi. "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti ...

Salvini da Di Maio - un’ora a colloquio «Nel contratto di Governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Governo : in corso colloquio Salvini-Di Maio : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Sarebbe in corso un colloquio a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'articolo Governo: in corso colloquio Salvini-Di Maio sembra essere il primo su Meteo Web.

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al Governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Governo - Di Maio a colloquio con Fico per consultazione M5s : Roma, 24 apr. , askanews, Luigi Di Maio e i capigruppo M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, sono arrivati alle 18 nell'ufficio del presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni.

Governo - iniziato il colloquio tra Fico e la delegazione del Pd : Al via alla Camera l’incontro tra il presidente Roberto Fico e la delegazione Pd composta da Maurizio Martina, Andrea Marcucci, Graziano Delrio e Matteo Orfini. Gli esponenti democratici sono giunti al colloquio su un possibile Governo con M5s alla spicciolata, dopo essersi riuniti al Nazareno. L'articolo Governo, iniziato il colloquio tra Fico e la delegazione del Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.