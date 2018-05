Governo : Centinaio - no voto estivo - maggioranza c’è : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – E’ utile tornare al voto d’estate? ‘Assolutamente no. Ed è proprio per questo che noi stiamo continuando a dire che noi siamo disponibili ad andare al Governo”. Lo ha detto Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega, ad Agorà su Rai Tre. ‘Noi continuiamo a dire che una maggioranza in Parlamento esiste”, ha concluso Centinaio. L'articolo Governo: Centinaio, no voto estivo, ...

Governo : Centinaio - per noi Savona resta ministro Economia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – ‘Per noi Savona è il ministro dell’Economia”. Lo ha detto Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà su Rai Tre.‘Noi riteniamo che il curriculum del professor Savona sia all’altezza di stare in quella squadra di Governo ‘ ha proseguito Centinaio – ci sembra alquanto poco avveduto il fatto di continuare a ragionare solamente su un nome. Noi abbiamo ...

Fraccaro - Grillo - Centinaio : chi sarebbero stati i ministri del Governo Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle rivela nella diretta Facebook seguita al fallimento delle consultazioni

Fraccaro - Grillo - Centinaio : chi sarebbero stati i ministri del Governo Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle rivela nella diretta Facebook seguita al fallimento delle consultazioni

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

CONTRATTO Governo M5S-LEGA - ULTIMATUM DI SALVINI/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)

Governo Lega-M5s - accordo Salvini-Di Maio in salita/ Centinaio “premier e programma? Le distanze si limano” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:03:00 GMT)

Governo - Centinaio (Lega) : “Con la buona volontà le distanze si sistemano”. Toninelli (M5s) : “48 ore e si chiude” : “Al contratto di Governo mancano solo le virgole”‘ dichiarava qualche giorno fa Gian Marco Centinaio, ma le distanze sono state palesate da Matteo Salvini al termine delle Consultazioni con il Presidente Mattarella. Eppure il capogruppo al Senato del Carroccio minimizza: “Sono distanze che con la buona volontà si possono sistemare”. Per Centinaio per terminare il ‘contratto’ “è questione di ...

Governo - Centinaio - Lega - : 'Nel contratto vogliamo portare le istanze di Berlusconi e Meloni' : 'Al contratto mancano tante virgole e tanti punti. Stiamo discutendo soprattutto di immigrazione e sicurezza, le distanze si possono sistemare...

Governo : Salvini ‘no lite su nomi’ - e a Giorgetti e Centinaio scappa sorriso : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Non stiamo questionando sui nomi, capisco che la passione giornalistica sia quella del toto-premier e del calcio mercato…”. Ma mentre Matteo Salvini, subito dopo le consultazioni, pronuncia la frase che vuole allontanare ogni ombra su presunti attaccamenti alla poltrona, la telecamera del Quirinale riprende i due capigruppo, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio, che alle sue spalle si ...

Governo - Centinaio : "L'accordo procede - ma su premier decidono Salvini e Di Maio" : LaPresse, "L'accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, lasciando il ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Programma ormai definito - mancano le virgole. Sul nome del premier decidono Di Maio e Salvini” : “L’accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto”. Sono le parole del senatore leghista Gianmarco Centinaio all’uscita dal Pirellone al termine dell’incontro tra M5s e Lega per definire il contratto di Governo. Quanto al nome da proporre a Mattarella per l’incarico di presidente del Consiglio, ha dichiarato “lo decideranno Di Maio e Salvini, noi stiamo sul ...

Governo - Centinaio : Lega ottimista - per noi meglio premier politico : "Sono molto ottimista. L'importante è che ci sia un accordo politico tra Salvini e Berlusconi e che entrambi decidano che posizione devono tenere i gruppi". Lo afferma il capogruppo della Lega al ...

Governo neutrale - Centinaio (Lega) : “Noi vogliamo esecutivo politico. Su Berlusconi non metto mani sul fuoco” : “Il presidente Berlusconi ci ha detto e ha detto a Mattarella che il centrodestra è unito, di più non so. Noi non lo votiamo, io mi fido del mio segretario Matteo Salvini, sul resto non ci posso mettere le mani sul fuoco… mi fido però della parola e la parola per me conta tantissimo”. Così il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio, commenta l’ipotesi che Forza Italia si defili per sostenere, insieme al Pd, un ...