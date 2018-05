Governo | Carandini Fai | discussione su Mattarella figlia dell’ignoranza

meteoweb.eu

: $ISP - Governo: Carandini (Fai), su Mattarella dichiarazioni viziate da ignoranza civica - mau62b : $ISP - Governo: Carandini (Fai), su Mattarella dichiarazioni viziate da ignoranza civica -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Milano, 30 mag. (AdnKronos) – “Tutte le dichiarazioni sul presidente della Repubblica, se abbia fatto bene o no a prendere certe decisioni, si basano su una colossale ignoranza”. Ne è convinto il presidente del Fai Andreache, intervenendo presentazione della nona edizione del censimento ‘I luoghi del cuore-Fai’, tenutasi stamattina a Milano, spiega: “Si tratta di ignoranza civica, dovuta semplicemente al fatto che nelle scuole l’educazione civica è stata abbandonata e non si insegna più l’amore per la storia e per il patrimonio del nostro Paese”.Parlando della situazione politica attuale e degli scenari passati e futuri,spiega che “il potere cerca altro potere e si concentra in una sola persona o indebitamente in una maggioranza, combinando guai colossali”. In tutte le Costituzioni, anche ...