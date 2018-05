Governo | Bonafede | “Astensione per far partire Cottarelli? Non è soluzione | per M5s

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - quasi pronta la squadra Spadafora - Molteni... Tutti i nomi Premier - duello Bonafede-Fraccaro : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

Governo - spuntano i nomi di Fraccaro e Bonafede (M5s). “Salvini e Di Maio vicepremier” : Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un Governo M5S-Lega guidato da un 5 Stelle che non sia il leader Luigi Di Maio. Sia Salvini che il capo politico del Movimento sarebbero in squadra, a capo di due ministeri importanti, e con ogni probabilità, con due posti da vicepremier. Stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe dei ...

Governo - Di Maio : “Staffetta o Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando per me è bruciato” : “Staffetta o ipotesi Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato“. Così Luigi Di Maio al termine del nuovo incontro con Matteo Salvini. “Il tavolo sta andando molto bene, mi pare che oggi ci sia una rilettura tecnica conclusiva, poi io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni. Non è un contratto già esaustivo, ma abbiamo messo su gran parte del lavoro”, ha continuato il leader del M5S, lasciando ...

Toto-ministri del Governo - sale la stella di Bonafede. E l’uomo forte sarà Giorgetti : Non c’è ancora un accordo, tra Salvini e Di Maio, sul famoso «terzo nome», ancora misterioso, che dovrebbe fare il premier del futuro governo gialloverde. I leghisti dicono che Di Maio insiste per voler fare lui il premier, i grillini sostengono che Salvini continua a fare nomi che vanno bene soprattutto a Berlusconi

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a questo nome : se è vero - Governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

Governo - Bonafede : 'Premier sarà terzo - né di M5s né della Lega' : "sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato 5 Stelle, che ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera. Alla domanda se Matteo ...

Governo - Bonafede : premier sarà terzo - né di M5s né della Lega : Roma, 10 mag. , askanews, 'sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s'. Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che oggi ha partecipato al tavolo programmatico con il ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : 'Salvini mette un due picche in spiaggia, fa anche ridere se vogliamo prosegue Bonafede ma tutti i cittadini hanno chiesto un Governo di cambiamento e noi siamo stati l'unica forza politica a ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo”. Matteo Renzi ha “chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina”, dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -“ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo”. Matteo Renzi ha “chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina”, dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -“ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...