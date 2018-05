GOVERNO | APPELLO VESCOVI CEI | “PRIMA IL BENE COMUNE” Cardinal Bassetti | Non

GOVERNO - appello Vescovi Cei : “prima il Bene Comune”/ Bassetti : “rispettare voto italiani e Mattarella” : appello dei Vescovi Cei per l'attualità politica con la crisi di Governo: Card. Bassetti, “prima il Bene Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:20:00 GMT)

Giorgia Meloni - clamoroso appello a Sergio Mattarella : 'Noi siamo pronti - GOVERNO Lega-M5s' : Però l'Italia è sotto attacco e l'Italia non può permettersi in questo momento né un governo che vada in Aula prendendo forse 20 voti per farci ridere dietro dal mondo; né di tornare a votare il 29 ...

GOVERNO - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

GOVERNO - su blog M5s appello in inglese : questo è il contratto : "questo è un riassunto del contratto per il Governo del Cambiamento, firmato dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega, le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni in Italia e che ...

GOVERNO - fonti Lega : 'Mai a Bruxelles con il cappello in mano' : "La Lega ha preso precisi impegni con gli italiani su tasse, Europa, giustizia, pensioni: non prendiamo in giro nessuno. Non andiamo a Bruxelles con il cappello in mano e chiediamo agli italiani cosa ...

Contratto di GOVERNO - il video appello di Luigi Di Maio : “Votate sulla piattaforma. Sono davvero felice” : Parte la votazione sulla piattaforma Rousseau annunciata con un post di Di Maio sul blog: “Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del cambiamento. Sono davvero felice” L'articolo Contratto di Governo, il video appello di Luigi Di Maio: “Votate sulla piattaforma. Sono davvero felice” proviene da Il Fatto Quotidiano.

AIPB - appello al GOVERNO : 'Urge nuovo ossigeno per le nostre imprese' : " Perché il risparmio privato possa svolgere questo ruolo propulsore dell'economia reale prosegue occorre però che vi sia, prima di tutto, un contesto favorevole e auspico che il prossimo governo ...

GOVERNO - Sgarbi : “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Umberto Bossi sta con Salvini - appello a Berlusconi : 'Permetti il GOVERNO M5s-Lega. E poi...' : In un convulso momento politico, incredibilmente, si ritrova l'unità tra Umberto Bossi e Matteo Salvini . Già, perché il Senatùr, sposando le posizioni del leader della Lega, si è rivolto a Silvio ...

Appello della Lega a Berlusconi Giorgetti chiede il passo indietro "Ci aiuti a fare un GOVERNO con M5s" : Se Silvio Berlusconi decidera' di sostenere un governo neutrale, "credo che ci sara' un grosso problema" all'interno della coalizione di centrodestra. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, incontrando i cronisti a Montecitorio. A chi gli chiede se in questo caso la Lega considera' chiusa l'alleanza con Forza Italia, Giorgetti ha risposto "si'". Segui su ...

L'appello di Mattarella : 'GOVERNO neutrale fino a dicembre o voto in autunno' : La lunga giornata della politica si conclude con le parole del capo dello Stato che auspica un governo con piene funzioni per le imminenti scadenze dell'Unione Europea -

Moglie skipper disperso - appello GOVERNO : ANSA, - GENOVA, 6 MAG - "Ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...

Il M5s ribadisce : 'no a GOVERNO di tradimento'. Ma apre spiraglio a Salvini : valutiamo il suo appello : L'ultimo appello del leader leghista era per un governo di tregua con premier del centrodestra. 'L'offerta arriva in ritardo', spiega il senatore Vito Crimi, mettendo però in dubbio la credibilità di ...

GOVERNO : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S 'hai sprecato occasione' - 3 - : AdnKronos, Certo, ha sottolineato Salvini, 'l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni'. No a tecnici o proroghe a Gentiloni: 'Non daremo mai l'ok a un Governo telecomandato da Bruxelles' ...