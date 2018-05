Gossip | Belen Rodriguez a ruota libera su Corona | le bugie e i ritocchini

Gossip e Tv : Ilary Blasi 'soffia' il posto a Belen Rodriguez? Video : Non c'è pace per Belen Rodriguez: proprio quando si è saputo che Alessia Marcuzzi ha rinunciato a condurre lo show che Canale 5 dedichera' ai Mondiali di Calcio, ecco spuntare una nuova ''rivale'' per l'argentina. Stando ai Gossip che riporta il sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di affiancare a Nicola Savino una presentatrice molto amata dal pubblico: Ilary Blasi. E la showgirl sudamericana? Si dice che lei fara' solo delle ...

Gossip e Tv : Ilary Blasi 'soffia' il posto a Belen Rodriguez? : Non c'è pace per Belen Rodriguez: proprio quando si è saputo che Alessia Marcuzzi ha rinunciato a condurre lo show che Canale 5 dedicherà ai Mondiali di Calcio, ecco spuntare una nuova ''rivale'' per l'argentina. Stando ai Gossip che riporta il sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di affiancare a Nicola Savino una presentatrice molto amata dal pubblico: Ilary Blasi. E la showgirl sudamericana? Si dice che lei farà solo delle piccole ...

Gossip : Belen in crisi - Stefano De Martino ed Emma Marrone innamorati? : L'ultima puntata stagionale di Verissimo, ha lanciato dei Gossip davvero interessanti su tre personaggi molto amati dal pubblico: Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nella rubrica 'Giri di Valzer', dunque, è stato raccontato che la showgirl argentina sarebbe nuovamente in crisi con Andrea Iannone e quest'estate potrebbe trovare un altro amore, che il ballerino è sempre più vicino a Gilda Ambrosio e che la 'super single' Emma ...

Gossip : Fabrizio Corona 'prende in giro' Iannone ed elogia Belen Rodriguez : Sabato 26 maggio andrà in onda su Canale 5 un'intervista esclusiva che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo, la prima da quando ha lasciato il carcere qualche mese fa. Tra le tante dichiarazioni che ha fatto l'ex re dei paparazzi, a colpire gli appassionati di Gossip sono state quelle sulla fidanzata Silvia Provvedi, quelle sull'amore da favola con Belen Rodriguez e quelle 'al veleno' sia nei confronti di Nina Moric che di Andrea ...

Gossip : Stefano De Martino rinuncia a Ibiza per 'colpa' di Belen? : L'estate sta arrivando e i giornali di Gossip si stanno preparando a raccontare le vacanze dei personaggi più amati: 'Spy', in particolare, nel suo ultimo numero si è occupato di Stefano De Martino e dei suoi progetti per i prossimi tre mesi. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto la rivista, il ballerino non trascorrerà le ferie a Ibiza; pare, infatti, che il ragazzo abbia deciso di non trasferirsi sulla 'Isla' per evitare di incappare nella ...

Gossip : Belen Rodriguez difende 'Fabri' e si scaglia contro i paparazzi : Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Dopo essere stata beccata tra le braccia di Fabrizio Corona, l'argentina ha manifestato più di un segnale di forte nervosismo. Come racconta 'Oggi' sul suo ultimo numero, infatti, la showgirl si è scagliata contro i paparazzi che la stavano immortalando per le vie di Milano; una frase che avrebbe detto la 33enne ai fotografi, in particolare, ha riacceso i Gossip sul suo legame con l'ex fidanzato. Belen su ...

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / Belen Rodriguez non c’entra : lei allontana il Gossip con la sorella Giulia : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:50:00 GMT)

Gossip - Silvia Provvedi attacca Belen e Corona : 'Foto di poco buon gusto' : Prime dichiarazioni ufficiali di Silvia Provvedi sul tanto chiacchierato incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: la ragazza, intervistata dal settimanale 'Chi', ha lanciato più di una frecciatina sia all'argentina che al suo ex (?) fidanzato. La componente del duo Le Donatella si è sfogata sulle pagine della rivista di Gossip a riguardo del difficile momento personale che sta vivendo e ha incolpato l'ex re dei paparazzi per questa ...

ANDREA IANNONE/ Tornato al podio e al centro del Gossip grazie a Belen Rodriguez (Che tempo che fa) : ANDREA IANNONE ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez ed è riTornato sul podio della MotoGp. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:28:00 GMT)

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della loro rottura (causa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...