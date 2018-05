Golf | US Women’s Open 2018 | Sung Hyun Park prova a difendere il titolo | Pernilla Lindberg

oasport

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il secondo Major stagionale va in scena a Shoal Creek, in Alabama. Lo US Women’sterrà banco tra giovedì 31 maggio e domenica 3 giugno sul percorso par 72 dello Shoal Creekand Country Club e vedrà la partecipazione delle migliori rappresentanti al mondo delfemminile. Un anno fa a trionfare fu la sudcoreana, nuovamente tra le favorite per la vittoria finale e pronta al bis in terra statunitense. Ma i padroni di casa sognano di veder trionfare una propria beniamina, magari Brittany Lang che già nel 2016 ha alzato al cielo il trofeo, oppure Lexi Thompson, numero 3 del ranking mondiale e splendida protagonista del circuito LPGA. Da 10 edizioni ormai sono gli USA e la Corea del Sud a monopolizzare lo USe l’ultimo successo di un’atleta di diversa Nazione risale al 2006, quando a prevalere fu la svedese Annika Sorenstam. La pattuglia dei ...